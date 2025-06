Seit 2006 war Matthew Montgomery aka Piggy D. Teil der Band von Rob Zombie, bis er im Januar 2024 durch Rob „Blasko“ Nicholson am Bass ersetzt wurde. Glücklicherweise fand Montgomery im August desselben Jahres bei Marilyn Manson ein neues Engagement.

Stolz und Nostalgie

Im Interview mit MikeZ wurde Piggy D. nun gefragt, wie sich all das ergeben hat. Laut eigener Aussage sei es schlichweg eine Empfehlung gewesen. „Es ist eine kleine, kleine Community. Ja, das Timing hat auch gepasst. Es ist so bestimmt. Ich schätze, das Universum funktioniert, wie es soll.“

Im November 2024 erschien mit ONE ASSASSINATION UNDER GOD – CHAPTER 1 das erste Album von Manson nach vier Jahren und den Missbrauchsvorwürfen gegenüber dem Musiker. „Es war echt cool, bei dieser Wiedergeburt dabei zu sein“, gibt Piggiy D. an. Auch sei es „erstaunlich“, mit einem nüchternen Manson zusammenzuarbeiten, wie der Bassist auf Nachfrage erzählt. „Er ist scharfsinnig und eine Inspiration für die Menschen, wirklich. Und ich bin stolz, neben ihm zu stehen, weil ich finde, dass er harte Zeiten repräsentiert. Und als jemand, der über die Jahre immer wieder abstinent war, ist es unglaublich, jemanden zu sehen, der sein Leben umkrempelt.“

Für kommenden Herbst ist eine Welttournee geplant, wie vor einigen Wochen bekanntgegegen wurde. Hierzu verrät Montgomery: „Wir möchten das neue Material spielen. Aber es gibt auch Songs, die wir wahrscheinlich spielen sollten. Und dann gibt es ein paar interessante Überraschungen.“ Da Marilyn Manson seit über 30 Jahren im Musikgeschäft ist, gibt es „eine Fülle von Material, woraus man schöpfen kann.“ Piggy D. bevorzugt „die harten Sachen. Aber das liegt nur daran, dass es mich wieder an 1996 denken lässt, was eine schöne Zeit war – nostalgisch, aus verschiedenen Gründen. Aber ehrlich gesagt, ich genieße alles daran. Es ist alles sehr musikalisch und macht Spaß, und ich fühle mich geehrt, es spielen zu dürfen.“

