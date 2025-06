Direkt auf die Ausstiegsmeldung von The Ocean-Gitarrist David Ramis Åhfeldt am Freitag müssen sich Band und Fans auch von Sänger Loïc Rossetti verabschieden.

Die Trennungen von Gitarrist und Sänger folgen auf das Ausscheiden von Schlagzeuger Paul Seidel im Februar 2025. Ganz überraschend kommen diese Line-up-Änderungen nicht: Ende 2024 starteten The Ocean ihre „End Of An Eon“-Tournee als letzte mit ihrer aktuellen Besetzung.

In einem Statement begründet Sänger Loïc Rossetti seine Trennung von The Ocean mit kreativen Gründen und betont, dass sie ohne persönliche Dramen ablief: „Was für eine wilde Fahrt diese 16 Jahre doch waren! Wie ihr vielleicht schon gehört habt, trete ich als Sänger von The Ocean zurück, und das Hellfest wird meine letzte Show mit der Band sein.

An alle, die dabei waren, von verschwitzten Keller-Gigs bis hin zu Festivals, eure Unterstützung hat das Feuer am Brennen gehalten. Einige von euch sind im Laufe der Zeit zu echten Freunden geworden. Das hätte ich nie kommen sehen. Ich danke euch.

Diese Entscheidung liegt bei mir. Mit der Zeit haben sich unsere Visionen und kreativen Wege natürlich auseinanderentwickelt. Ohne zu tief in die Materie einzutauchen, habe ich erkannt, dass ich nicht länger Teil dieser besonderen Dynamik sein will. Kein Drama, wir gehen einfach in verschiedene Richtungen.

Energie & Wahnsinn

The Ocean werden weitermachen, und ich wünsche ihnen alles Gute. Ich bin stolz auf das, was wir aufgebaut haben. Ein großes Dankeschön an Robin, meine Band-Kollegen, jedes Crew-Mitglied, meine Frau und Familie und alle, die diese Reise möglich gemacht haben.

Was mich betrifft, so stürze ich mich in etwas Neues und nehme all diese Energie mit. Ich bin gespannt, was auch immer für ein Wahnsinn als Nächstes kommt.

Hört zu, ihr wunderbaren Verrückten. Danke, dass sich das ganze Chaos gelohnt hat. Unterstützt weiterhin die Bands, auf die ihr steht, und bleibt sicher da draußen.

Peace“

Die letzten The Ocean-Konzerte im noch aktuellen Line-up aus Gitarrist Robin Staps, Bassist Mattias Hägerstrand, Drummer Jordi Farré sowie den scheidenden Åhfeldt und Rossetti finden in den kommenden Tagen statt:

19.06. Jena, Kassablanca

20.06. Netphen, Freak Valley Festival

21.06. F-Clisson, Hellfest Open Air

Danach schlagen The Ocean ein neues Kapitel auf. Auch ein neues Album der Berliner Post-Metaller ist bereits angekündigt:

„Seid versichert: Diese Band ist noch lange nicht tot. The Ocean Collective werden 2026 ein neues Kapitel beginnen. Robin war immer der Haupt- und für viele Alben der einzige Komponist und Texter von The Ocean. Ein neues Album ist nicht nur in Sicht, es ist bereits seit einiger Zeit geschrieben und wird dieses Jahr aufgenommen werden.“

