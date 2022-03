The Ocean: Frontmann spielt Konzert trotz gebrochener Beine

The Ocean, live in Budapest

Die genauen Gründe für den Unfall von Loïc Rossetti sind nach wie vor unbekannt. Fakt ist: Der The Ocean-Sänger kann aktuell absolut nicht laufen und muss wegen seiner vierfachen Beinfraktur im Rollstuhl sitzen. Diese schwerwiegende Beeinträchtigung hält ihn jedoch nicht davon ab, geplante Liveshows durchzuziehen. Am 23. März 2022 schleppte sich der Musiker trotz Behinderung auf eine Bühne in Los Angeles und lieferte anständig ab. Hier zu sehen:

Restliche Tour findet ohne The Ocean-Fronter statt

In einem Facebook-Post erklärten The Ocean, dass Rossetti insgesamt vier Brüche am Bein erlitten hat und offensichtlich operiert werden muss. Genauer heißt es: „Loïc ist buchstäblich ein bisschen zu weit gegangen und hat sich vor zwei Tagen beide Beine gebrochen, er hat insgesamt vier Brüche und muss operiert werden. Die Show in L.A. hat er gestern noch mit uns im Rollstuhl gespielt, obwohl er starke Schmerzen hatte, und er wird heute Abend ein letztes Mal mit uns in Berkeley auftreten. Dann wird er zur Operation in die Schweiz gebracht.

