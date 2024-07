Jason Hook über 5FDP-Ausstieg: „So will ich nicht sterben“

Jason Hook mit Five Finger Death Punch bei der Show im November 2015 in Düsseldorf

2019 verließ Jason Hook, der ehemalige Gitarrist der amerikanischen Metaller Five Finger Death Punch, die Band, kurz nachdem sie die letzten Konzerte ihrer Tournee aufgrund einer Notfalloperation an seiner Gallenblase verschieben musste. Nun erklärte der Musiker, wie sein Ausstieg mit seiner Erkrankung und der darauffolgenden Reaktion seiner Band-Kollegen zu tun hatte.

Jason Hook erkrankte aufgrund von Stress

„Es war furchtbar“, erinnert sich Jason Hook im Interview mit Talkin‘ Bout Rock. „In den meisten Fällen hört unser Körper auf unser Gehirn. Ich war zu der Zeit dermaßen gestresst, und es hat mich erwischt. Empfehlung der Redaktion Jason Hook wollte „mental gefestigte“ Musiker für neue Band Modern Metal Ex-Five Finger Death Punch-Gitarrist Jason Hook hat bei der Zusammensetzung seiner neuen Band Flat Black auch sehr aufs Menschliche geachtet. Ich fragte mich, wie so etwas passieren kann, obwohl ich ziemlich gesund bin. Ich gebe auf mich acht und alles. Und die Ärzte meinten, dass Stress ein wichtiger Faktor sein kann. Das ergab Sinn – und es machte mich verrückt, denn ich realisierte, dass man einfach in einem Hotelzimmer mitten im Nirgendwo sterben kann, und das war’s.“

Glücklicherweise überlebte Hook die Krankheit. Allerdings realisierte er dabei noch eine weitere Sache: Dass sich seine Band-Kameraden nicht wirklich um ihn kümmern würden. Sie hätten ihn im Krankenhaus nur besucht, um zu sehen, ob er spielen könne.

Lebensqualität ist alles

„Es fühlte sich nicht an, als ob ich von Leuten umgeben wäre, denen ich etwas bedeute“, sagt er im Interview. „Ich sagte ihnen, dass ich nicht spielen könne und ins Krankenhaus müsse. Empfehlung der Redaktion Ehemaliger Five Finger Death Punch-Gitarrist gründet neue Band Modern Metal Nach seinem Ausstieg bei Five Finger Death Punch ließ Gitarrist Jason Hook keine Zeit vergehen und stellte eine eigene Band zusammen. Mit Flat Black will er nun noch erfolgreicher werden. Und das war’s. Jeder ist gegangen. Und eigentlich hätten wir danach nach Europa gehen müssen, und alles hätte von vorn angefangen. Ich dachte nur: ‚So will ich nicht sterben‘. Ich versuche, nicht überdramatisch zu sein, aber so habe ich damals gedacht. Lebensqualität ist alles.“

Dennoch erklärte Hook im Podcast ‘The Mistress Carrie’ über seinen Ausstieg aus Five Finger Death Punch, dass es keine Feindseligkeiten gebe. Er sagte, dass sich im Lauf der Zeit Beziehungen und Vorgehensweisen ändern und dass extremer Erfolg, Popularität und Finanzen die Egos, Persönlichkeiten und Rollen beeinflussen.

