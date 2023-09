Five Finger Death Punch-Gitarrist Zoltán Báthory soll ein spielbarer Charakter in der kommenden Season der ‘Call Of Duty’-Videospielreihe werden.

Five Finger Death Punch: Virtueller Metaller Auf dem Kurznachrichtendienst X gab Five Finger Death Punch-Gitarrist Zoltán Báthory seine Kooperation mit der ‘Call Of Duty’-Reihe bekannt. Der Musiker wird sowohl in der fünften Season von ‘Call Of Duty: Modern Warfare 2’ (Review) als auch in ‘Call Of Duty: Warzone’ auftreten. Ein entsprechendes Update, das für besagte Inhalte sorgt, soll am 2. August veröffentlicht werden. Let’s goooooo ! 👊💥 It was a lot of fun working on this, all the body scans the photo shoots with the @callofduty crew and my friends at TacGas 🤘 It’s been a long time in the…