Ehemaliger Five Finger Death Punch-Gitarrist gründet neue Band

Jason Hook mit Five Finger Death Punch bei der Show im November 2015 in Düsseldorf

Jason Hook gründete Band im Geheimen

Gitarrenvirtuose Jason Hook startet seine neue Band Flat Black und sorgt für Furore in der Metal-Szene. Der ehemalige Gitarrist von Five Finger Death Punch hat drei junge und talentierte Musiker für sein neues Projekt gewonnen, und die Band hat bereits einen Plattenvertrag bei Fearless Records für ihr Debütalbum unterschrieben, dessen Details bald bekannt gegeben werden sollen. Die Aufnahmen für das Album fanden in Jasons eigenem Studio in Las Vegas statt, wo er auch selbst als Produzent fungierte. Um die Veröffentlichung gebührend zu feiern, werden Flat Black im Herbst Godsmack auf ihrer US-Tour begleiten.

„Ich habe das Gefühl, dass Flat Black ein Geheimnis ist, das ich seit drei Jahren für mich behalte" , sagt Hook. „Es ist endlich an der Zeit, diese Band in die Welt zu entlassen. Ich bin Sully von Godsmack dankbar, dass er uns die Möglichkeit gibt, vor solch einer fantastischen Gruppe von Fans zu spielen zu dürfen."

Bisherige Erfolge noch übertreffen

Obwohl er mit seiner vorherigen Band außerordentlichen kommerziellen erreicht hatte – dank mehrerer Platin-Auszeichnungen, ausverkaufter Arena-Shows und einer Reihe von Nummer-1-Singles – ist Hook immer noch so hungrig nach musikalischem Erfolg wie an dem Tag, als er im Alter von sechs Jahren zum ersten Mal eine Gitarre in die Hand nahm. Er ist entschlossen, mit seiner neuen Band nicht nur seine früheren Erfolge zu wiederholen, sondern sie sogar zu übertreffen. Zumindest fehlt es dem Musiker nicht an Selbstbewusstsein.

Nachdem er seine vorherige Band im Februar 2020 verlassen hatte, kurz bevor Corona die Welt zum Stillstand brachte, wollte Hook die kreative Kontrolle übernehmen und seinen musikalischen Freigeist in einem Projekt entfalten, das wirklich seins war. „Als Musiker verlange ich nach Freiheit und ich war noch nicht bereit aufzuhören zu kreieren", teilt Hook mit. „Das Leben ist kurz", fährt er fort. „Wir alle wollen uns zufrieden und glücklich fühlen mit dem, was wir im Leben erreichen wollen."

Die pandemiebedingte Stilllegung ermöglichte ihm die Gelegenheit, die richtigen Musiker zusammenzuführen und sorgfältig ihr Debütalbum zu gestalten. Ob es den Erfolg von Five Finger Death Punch noch übertreffen wird, bleibt jedoch abzuwarten.

