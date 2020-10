Bei Five Finger Death Punch gibt es offenbar einen weiteren Personalwechsel. Nachdem Drummer Jeremy Spencer das Quintett 2018 verlassen hat (um unter anderem Polizist zu werden), scheint nun Gitarrist Jason Hook nicht bei der US-Formation zu spielen. In einem Video (siehe unten) bestätigt er dies mehr oder weniger, allerdings ohne es explizit zu sagen.

„Ich wollte nur herzlichen Dank an alle Fans von Five Finger Death Punch sagen für all die Nachrichten, die ihr mir geschickt habt bezüglich, ihr wisst schon was“, beginnt Jason Hook. „Man hat mir irgendwie einen Maulkorb verpasst, also sage ich nichts. Aber ich bin sehr begeistert von den Dingen, an denen ich arbeite und ich freue mich darauf, sie mit jedem zu teilen. Und wenn der Zeitpunkt richtig ist, wird es eine beidseitig genehmigte Pressemitteilung von mir und den Jungs geben – und das war’s dann.