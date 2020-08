Five Finger Death Punch-Film in Arbeit

Der Corona-Lockdown trieb und treibt Five Finger Death Punch-Gitarrist Zoltán Báthory zu kreativen Höchstleistungen an. Das kann für die Fans vermutlich nur Gutes bedeuten. Báthory erzählte dem britischen METAL HAMMER in deren aktueller Printausgabe, welche Baustellen momentan in Betrieb sind.

Weiterlesen Zoltan Bathory: Sinnlose Gewalt hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun Five Finger Death Punch setzen sich seit Langem für wohltätige Zwecke zugunsten von Militär und Ersthelfern ein. Gitarrist Zoltan Bathory meldete sich zu den aktuellen Demonstrationen nun zu Wort. „Ich kann das Gaspedal sehr gut bedienen, doch habe noch nicht gelernt, wie die Bremsen funktionieren. Obwohl ich einmal täglich in den Pool springe, wird hier gerade mit Vollgas gerockt. Wir haben eine Death Punch-App entwickelt, die sich aktuell in der Testphase befindet. Zudem basteln wir aktuell an mehreren Videoclips für die nächsten Singles. Und wir arbeiten an einem Five Finger Death Punch-Film.“

Ein hohes Pensum, das sich die US-Modern-Metaller aktuell abverlangen. Doch Báthory hat noch mehr Pläne. „Ich entwickle auch gerade neue Bühnenrequisiten für die nächste Tour, wann auch immer diese stattfinden wird. Dann designe ich noch neues Merchandise, Signature Gitarren und trainiere Jiu-Jitsu. Und ganz nebenher renoviere ich ein Schloss.“ Zusätzlich ist Báthory noch Co-Manager der Bands Bad Wolves und Fire From The Gods. „Ich bin also sehr beschäftigt.“