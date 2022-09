Five Finger Death Punch: Die Suche nach der Antwort

Statt einer Tournee gab es nach dem letzten Album F8 vor allem eines zuhauf: Zeit. Diese hat Fragen aufgeworfen und es der Truppe zugleich ermöglicht, neue Songs zu kreieren. Mittlerweile steht das Ergebnis in den Startlöchern und trägt den Titel AFTERLIFE. Der Name erscheint beinahe wie eine Schlussfolgerung, versteht man, welches Konzept sich hinter der Platte verbirgt. Laut Zoltán habe man sich aus mehreren Perspektiven heraus auf den Titel geeinigt: Der erste Punkt bezieht sich auf alles, was über die letzten Monate gesagt wurde. „Das ist im Grunde der offensichtlichste Punkt“, erläutert er das genauer.

Metaphysik

Heute sind beide wieder in eigenen Projekten aktiv, wurden jedoch bei Five Finger Death Punch durch Charlie „The Engine“ Engen am Schlagzeug und Andy James an der Gitarre ersetzt. Auch diese Entwicklungen, die auf langjährige Zusammenarbeit zurückblicken, spielen laut Zoltán in den Titel hinein, weil die jetzige Zeit im Grunde ebenfalls ein Leben danach darstellt.

