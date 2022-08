Die australischen Rock/Metal-Kraftpakete Parkway Drive gehen am 09. September 2022 mit ihrem siebten Studioalbum DARKER STILL an den Start.

Seit ihrem 2018 erschienenen Erfolgsalbum REVERENCE hat die australische Metalcore-Formation Parkway Drive tatkräftig an ihrem nächsten Opus, DARKER STILL, geschraubt. Nun kündigte die Band an, dass Fans nicht mehr lange darauf warten müssen: Am 09. September 2022 ist es so weit. Zeitgleich zur Ankündigung veröffentlichte die Band den zweiten Vorboten ‘The Greatest Fear’ inklusive Musikvideo. Der Clip zeigt das Quintett in atemberaubender Kulisse, die in dystopische Welten entführt. Die größte Furcht „‘The Greatest Fear’, the one we all share; dieser Song handelt von der verbindenden Kraft, der wir uns alle stellen müssen – dem Tod“, erklärte Winston McCall, Frontmann der…