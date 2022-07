Die METAL HAMMER-Augustausgabe 2022: Amon Amarth, Mantar u.v.a.

Im Gespräch mit Katrin Riedl äußerten sich alle fünf Band-Mitglieder über die musikalischen wie thematischen Hintergründe des neuen Werks THE GREAT HEATHEN ARMY sowie die Folgen des steten Wachstums ihrer Wikingertruppe. Thomas Strater besuchte zudem exklusiv den Videodreh zu ‘Find A Way Or Make One’ und traf die Schweden in ungewohnter Verkleidung an…

Achim Ostertag

Der Summer Breeze-Gründer brachte uns die verknüpften Geschichten des Festivals und seiner Band Voodoo Kiss näher.

Inflation im Metal

Gunnar Sauermann unterhielt sich mit diversen Experten, um die Folgen der Inflation für unsere Szene zu beleuchten.

Lothar Gerber fühlte den Soundcheck-Siegern unserer vorherigen Ausgabe im Interview genauer auf den Zahn.

Live-Strecke

Lest hier unsere Berichte von Desertfest, Rock am Ring, Full Force, Download, Rammstein, Maiden und so weiter.

Studio

Parkway Drive, Five Finger Death Punch

Sonderbeilage

Weltexklusive Amon Amarth-CD HEATHEN HAMMER mit sieben unveröffentlichten, raren und brandneuen Songs

