Deftones haben bekanntlich einen unveröffentlichten sowie unvollendeten Longplayer auf Halde liegen. Es handelt sich um das im Jahr 2008 aufgenommene EROS. Nun wurde das sagenumwobene Album am Montagmorgen für kurze Zeit im Internet geleakt — in der Folge gab es natürlich reichlich Aufregung unter den Fans in Online-Foren wie Reddit.

Kurzes Vergnügen

Wie ThePRP berichtet, sind angeblich elf Lieder im World Wide Web gelandet — darunter auch der Track ‘Smile’, welchen Frontmann Chino Moreno, nachdem er zusammen mit Shaun Lopez (Crosses, Far) noch einmal an den Song herangegangen war, am 13. April 2014 (dem ersten Todestag des verstorbenen Bassisten Chi Cheng) auf den YouTube-Kanal der Gruppe hochgeladen hatte. Nach wenigen Stunden wurden die Dateien jedoch wieder entfernt. Neben den elf Kompositionen von EROS wurde zudem das unveröffentlichte Stück ‘Sensations’, das bei den Sessions zu OHMS (2020) aufgenommen wurde, geleakt.

Die Geschichte hinter EROS geht so: Und zwar haben Deftones im April 2008 damit angefangen, EROS einzuspielen. Damals war Chi Cheng noch involviert, der allerdings wenige Monate später bei einem heftigen Autounfall (bei dem er als Beifahrer nicht angeschnallt war) so schwer verletzt wurde, dass er mehrere Jahre im Koma lag. Letztlich hat der Musiker 2013 das Zeitliche gesegnet. Im Nachgang beschlossen die Deftones, dass sie an den mit Cheng begonnenen Stücken für EROS nicht weiterarbeiten werden und stattdessen ein komplett neues Album angehen wollen, woraus schließlich das 2010 erschienene DIAMOND EYES geworden ist.

Frieden gefunden

Deftones-Fans auf Reddit sind sich auf jeden Fall uneins über den Leak von EROS. Die einen stellen sich auf die Seite der Formation und meinen, man solle doch die Wünsche von Moreno und Co. respektieren und sich die geleakten Songs nicht zu Gemüte führen. Die anderen führten im Gegenzug an, dass sie dank des Leaks endlich mit dem Tod von Cheng und dem Mythos um die Scheibe abschließen konnten.

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Chino Moreno hatte vor einiger Zeit offenbart, dass die meisten Lieder von EROS nicht einmal annähernd fertig sind. Vergangenes Jahr gab der 53-Jährige im Gespräch mit der britischen Zeitung The Guardian zu Protokoll: „Es wird höchstwahrscheinlich nie das Licht der Welt erblicken. Dafür müsste man in jene Zeit zurückkehren, Unvollendetes wiederaufgreifen und irgendwie zu Ende bringen. ‘Dallas’ ist der einzige Song, der annähernd fertiggestellt war.“

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