Deftones sind eine Band, die über die Jahre immer wieder von Schicksalsschlägen getroffen wurde und deren Mitglieder mit ganz eigenen Dämonen zu kämpfen haben. Da wäre einmal der tragische Tod ihres Bassisten Chi Cheng, der nach einem schweren Autounfall 2008 in ein Koma fiel und 2013 den Folgewirkungen seiner Verletzungen erlag. Dann die paralysierende Flugangst, der Hang zu Verschwörungstheorien und gesundheitliche Probleme ihres zweiten Gitarristen Stephen Carpenter, die ihn seit der Coronapandemie daran hindern, die USA zu verlassen, um auf Tournee zu gehen.

Säuberung

Oder auch die seltsame Trennung von Bassist Sergio Vega 2022, der laut eigener Aussage trotz jahrelanger Bemühungen nie offizielles Band-Mitglied war. In ihrer Musik können die Kalifornier neu anfangen, eine neue Seite aufschlagen und Tabula rasa machen. PRIVATE MUSIC scheint wie ein kleiner Neuanfang – wie bei einer Schlange, die sich häutet: ‘Ecdysis’. Schlagzeuger und Gründungsmitglied Abe Cunningham nutzt das Stichwort und die Frage nach der Bedeutung dieses Songs sofort, um sich über die Verschwörungstheorien seines Freunds und Kollegen lustig zu machen. „Ich frage mich immer, sind wir eigentlich Echsenmenschen?“, witzelt er, bevor er ernsthafter antwortet: „Als Band existieren wir schon so viele Jahrzehnte, und haben bis jetzt nur zehn Alben herausgebracht.

Zwischen diesen Alben haben wir viel und ausgiebig gelebt. Jedes Mal, wenn wir die Chance bekommen, ein neues Album aufzunehmen, ist das also wie eine Art Reinigungsprozess. Wir setzen uns wieder zusammen, und obwohl wir nicht mehr andauernd Zeit miteinander verbringen, sind wir uns trotzdem sehr nah.“ Er führt weiter aus: „Wieder zusammen in einem Raum zu sitzen und gemeinsam Scheiße zu labern, ist wirklich wie eine Säuberung oder wie wenn man eine alte Haut abstreift. Ich finde das wichtig, weil man dadurch mit etwas Frischem anfängt, einem unbeschriebenen Blatt.“

