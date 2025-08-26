Seit 2022 war Gitarrist Stephen Carpenter nicht mehr mit den Deftones außerhalb der USA auf Tournee. Lange waren die genauen Gründe dafür nicht bekannt. Erst im Juli 2024 gestand Carpenter, unter massiven Angststörungen zu leiden. Neben seiner Flugangst fürchte er einen weiteren Lockdown oder eine Gefangenschaft. Gegenüber Rock Feed erklärte damals: „Bei allem, was in der Welt passiert, bin ich einfach noch nicht bereit, mein Zuhause und das Land zu verlassen.“

Gesundheit zuerst

Nun sprach Sänger Chino Moreno mit den britischen Metal Hammer-Kollegen über Carpenters Abwesendheit bei Auftritten außerhalb der USA. Auch für ihn scheint das Gesamtbild weiterhin schwer zu erfassen zu sein. „Ich möchte nicht für ihn sprechen. Und selbst wenn ich es könnte, hätte ich noch immer keine Antwort. Wirklich nicht“, erklärt Moreno. „Ich glaube, er arbeitet noch daran. Und wenn er eine Antwort hat, fände ich es großartig, wenn er sie eines Tages teilen würde.“ Gleichsam drückt er seine Unterstützung für den Gitarristen aus: „Ja, wir unterstützen ihn. Wir müssen es. Er ist unser Freund. Und seine Gesundheit, sei sie körperlich oder geistig, steht immer an erster Stelle.“

Zusätzlich zu seinen Angstzuständen erfuhr Stephen Carpenter erst kürzlich, dass er an Typ-II-Diabetes leidet. Dies habe ihn schleichend geschwächt, bevor die Krankheit richtig behandelt wurde. Chino Moreno erklärt:„Es ist traurig, ich möchte ihn bei jedem Konzert dabei haben. Wenn du mich fragst, was ich bevorzuge, dann möchte ich ihn jeden Tag dabei haben – jedes Mal, wenn wir etwas mit der Band unternehmen.“ Im Grunde gäbe es zwei Möglichkeiten, mit der Situation umzugehen: „Entweder wir akzeptieren, was er kann und will, oder wir spielen einfach nicht. Und wir wollen spielen.“ Deshalb fallen die Gitarrenaufgaben bei Auslandsauftritten vorerst Lance Jackman (Will Haven, Horseneck) oder Shaun Lopez (Far, Crosses) zu.

Gerade erst ist die neue Deftones-Platte PRIVATE MUSIC erschienen, die selbstverständlich live präsentiert werden will. Während Stephen Carpenter seine Kollegen auf der aktuellen Nordamerikatournee weitestgehend begleitet, wird das Anfang 2026 wohl anders aussehen. Am 29. Januar startet nämlich die Europa-Tour mit fünf Terminen in Deutschland.

01.02. Hamburg, Barclays Arena

03.02. München, Zenith

06.02. Berlin, Max-Schmeling-Halle

07.02. Dortmund, Westfalenhalle

09.02. Stuttgart, Hans-Martin-Schleyer-Halle

