Um Bon Jovi kamen zuletzt Gerüchte auf. So mehrte sich das Hörensagen, dass Schlagzeuger Tico Torres womöglich nicht mehr in der Band und in Rente gegangen sei. In den Sozialen Medien tritt der 71-Jährige dem nun entschieden entgegen und verweist den Flurfunk zurück ins Reich der Fantasie.

Gar nichts dran

„Hallo zusammen, Tico Torres von Bon Jovi hier“, meldet sich der Trommler in einer Videobotschaft zu Wort. „Ich bin hier, um vielen Gerüchten, die ich gelesen habe, ein Ende zu machen. Leute haben mich angerufen und gefragt: Hast du dich von der Musik, von der Band zurückgezogen? Nun: Nein. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Kram begonnen hat. Musiker gehen nicht in Rente, besonders ich nicht. Ich und die Jungs, Jon und alle, wir machen immer noch Musik. Uns geht es so gut wie nie zuvor. Alles, was ich euch sagen kann, ist: Hört nicht auf das, was ihr lest. Es ist höchstwahrscheinlich Bullshit. Wir sehen uns später.“

Die Gerüchte um den — wie sich nun herausgestellt hat — herbeifantasierten Ruhestand von Tico Torres bei Bon Jovi kamen Anfang des Monats auf. Die Macher des Bon Jovi Talk-Podcast haben online über eine potenzielle Veränderung in der Besetzung der Band spekuliert. „Warte… Hat sich Tico zur Ruhe gesetzt? Anscheinend hat David [Bryan, Keyboarder] im jüngsten Podcast mit Jon gesagt, dass er und Jon die Band gegründet haben, als sie 16 Jahre alt waren, und jetzt seien sie die einigen zwei verbliebenen in der Band… Wenn Tico am Ende ist, ist die Band am Ende. Tico ist das Herz und die Seele der Band. Ich will hier nicht ein Gerücht oder Gossip starten. Ich frage einfach nur aufrichtig…“

