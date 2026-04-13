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Enter Shikari hauen spontan ein neues Album raus

Enter Shikari
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Foto: Kate Hook. All rights reserved.
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Aus heiterem Himmel haben Enter Shikari am vergangenen Freitag ihr neues Album LOSE YOUR SELF rausgebracht.
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Franz Beckenbauer hätte gescherzt: „Ja, ist denn heut’ scho’ Weihnachten?“ So ähnlich dürfte sich auf jeden Fall der letzte Freitag für die Fans von Enter Shikari angefühlt haben. Denn die britischen Metalcore-Heroen haben einfach mal so — ohne vorherige Ankündigung oder jegliche Teaser — ihr brandneues Album veröffentlicht. Es trägt den Titel LOSE YOUR SELF, ist über So Recordings auf die Märkte dieser Welt gekommen und birgt zwölf Lieder.

Ganzheitliche Veröffentlichung

Inhaltlich dreht sich die Platte um Verlassenheit, Vergeblichkeit und Verzweiflung über den Zustand der Welt, obgleich Enter Shikari durchaus Hoffnungsschimmer und Optimismus in das Opus eingeflochten haben. Im Gegensatz zu Überraschungs-Releases von Pop-Sternchen wie Beyoncé, Taylor Swift oder Justin Bieber lässt sich das Quartettnicht lumpen und hat LOSE YOUR SELF nicht nur in digitaler Form rausgehauen. Das mittlerweile achte Studiowerk kann man sich unter anderem hier in verschiedenen physischen Formaten gönnen.

Frontmann Rou Reynolds kommentiert: „Wir sind höchst erfreut, LOSE YOUR SELF vorzustellen und den Leuten die Gelegenheit zu geben, eine Enter Shikari-Scheibe anzuhören, wie sie es niemals zuvor gemacht haben — als zusammenhängendes Ganzes. Wir wollen, dass die Menschen mit diesem Longplayer auf eine ordentliche Reise gehen und sehen, wohin sie sie führt. Keine Hinführung, keine Singles, keine Erklärung. Wir zwingen den Hörer, tatsächlich zuzuhören — ohne, dass man ihn mit zusammenhanglosen Ideen oder Erläuterungen tröpfchen- oder löffelweise angefüttert hat. Wir präsentieren einfach alles, damit sich der Hörer darin verlieren kann.

Das Album auf diese Weise zu veröffentlichen, war ebenfalls eine Entscheidung dafür, uns nicht von Chart-Rennen oder Auszeichnungen ablenken zu lassen. Wir sind mit unserer letzten Platte [A KISS FOR THE WHOLE WORLD aus 2023 — Anm.d.A.] auf Platz eins [in den britischen Album-Charts] gegangen. Hier geht es einfach darum, dass die Musik auf natürliche Art präsentiert wird. Obwohl es eine unserer dunkelsten und härtesten Scheiben bis dato geworden ist, predigt sie auch Hoffnung und bietet Antworten. Enter Shikari werden immer Hoffnung anbieten, denn ohne Hoffnung gibt es keine Aktion. Wir reichen sie einfach stets mit einer Dosis Realismus an.“ 

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Zusätzlich zu drei intimen Release-Konzerten am 23. April in Liverpool (The Cavern), am 24. April in Kingston (The Fighting Cocks) sowie am 25. April in London (Signature Brew) kommen Enter Shikari Anfang November auf großen Headline-Arena-Tour durch Europa. Als Supportacts mit von der Partie bei den fünf Konzerten in Deutschland sind Holding Absence und The Callous Daoboys.

Enter Shikari + The Callous Daoboys + Holding Absence

  • 03.11. Hamburg, Sporthalle
  • 04.11. München, Zenith
  • 05.11. Leipzig, Haus Auensee
  • 06.11. Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle
  • 07.11. Berlin, Columbiahalle


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Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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