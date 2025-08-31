The Callous Daoboys

Wie war das Wetter bei den bisherigen Ausgaben des Wacken Open Air? Wir blicken zurück und schauen auf eine aktuelle Prognose.

Das Wetter bei Festivals ist immer eine Art Glücksspiel. Regelmäßige Besucher des Wacken Open Air wissen das nur zu gut — es gab Jahre mit guten Wetter, Jahre mit Hitze sowie verregnete Schlammjahre. Der NDR hat hierzu sogar eine Recherche angestellt, mit welcher der Sender die Wettergeschichte des Metal-Events nachzeichnet. METAL HAMMER hat zudem eine aktuelle Vorhersage für 2025 eingeholt. Das jüngste Extremwetter in Wacken trug sich 2023 zu, als Regengüsse den Boden enorm aufweichten und die Anreise dadurch derart erschwerten, dass die Organisatoren letztlich keine Fahrzeuge mehr auf die Zeltplätze ließen. Statt 85.000 Fans waren vor zwei Jahren lediglich…