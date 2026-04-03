Die Videos der Woche vom 03.04. mit Kreator, Periphery u.v.m.

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Capr! ‘Sails Of Charon’
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Gutrectomy ‘Stepdad Slamfight’
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Hell Boulevard ‘The Fine Art Of Breaking Up’
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Lex Legion ‘Sleep Eternally’
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Lord Of The Lost ‘Es gibt nur einen Gott’
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Lynx ‘Trinity Of Suns’
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Mork ‘Ødelagt’
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The Plot In You ‘You Get One’
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Saasta ‘The Coffin’
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Sevendust ‘Threshold’
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Vansind ‘Alvild’
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Die Videos der Woche vom 13.03. mit Sabaton, Whitechapel u.v.m.
Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Devin Townsend, Hellripper, The Halo Effect sowie einigen weiteren.
Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: AL9X1 ‘Trust’ Angus McSix ‘Dig Down’ (feat. Van Canto) Archaic Oath ‘Into The Temple Of Light’ Ayreon ‘Everybody Dies’ (live) Corrosion Of Conformity ‘You Or Me’ Crematory ‘Born’ Derek Davis ‘Running Man’ Draconian ‘Cold Heavens’ Drug Church ‘Pynch’ Filth Is Eternal ‘Hellfire’ The Halo Effect ‘Lest We Fall’ (feat. Marcus Bischoff & Brian Eschbach) Hellripper ‘Mortercheyn’ Immolation ‘Attrition’ Lord Of The Lost ‘My Funeral’ Malummeh ‘Dethroned’ Mystfall ‘Sleeper In The Abyss’ Nattradio ‘Shadow Speaker’ Newlevel ‘The Devil You Know’ Phantoms Of Future ‘Prisoner’ Restless Spirit ‘Red In Tooth And Claw’ Rock Justice ‘You Know…