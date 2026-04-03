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Die Videos der Woche vom 03.04. mit Kreator, Periphery u.v.m.

Kreator
Foto: PR, Robert Eikelpoth. All rights reserved.
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Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Dogma, Nervosa, Dominum sowie einigen weiteren.
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Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

The Callous Daoboys ‘Gigantic Parasite Tongue’

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Capr! ‘Sails Of Charon’

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Dogma ‘Fate Unblinds’

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Dominum ‘The Circus Is In Town’

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Gutrectomy ‘Stepdad Slamfight’

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Hardbone ‘Four To The Floor’

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Hell Boulevard ‘The Fine Art Of Breaking Up’

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Kreator ‘Loyal To The Grave’

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Lex Legion ‘Sleep Eternally’

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Lord Of The Lost ‘Es gibt nur einen Gott’

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Lynx ‘Trinity Of Suns’

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Mork ‘Ødelagt’

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Nervosa ‘Impending Doom’

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Periphery ‘Mr. God’

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The Plot In You ‘You Get One’

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Puscifer ‘A Public Stoning’

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Saasta ‘The Coffin’

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Sevendust ‘Threshold’

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Vansind ‘Alvild’

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Warfield ‘Fragmentation’

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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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