Parkway Drive veröffentlichen KILLING WITH A SMILE-Medley

Parkway Drive
Parkway Drive
Foto: PR, Third Eye Visuals. All rights reserved.
von
Die Australier von Parkway Drive veröffentlichen einen Live-Mitschnitt eines Medleys aus ihrem Debüt KILLING WITH A SMILE.
Parkway Drive feiern mit ihrer aktuellen Tour ihr zwanzigstes Jubiläum. Für die Tournee, die schon letztes Jahr in Australien stattfand, überlegten die Metaller, wie sie ihr Debütalbum am besten im Set unterbringen könnten. Das Resultat ist das Medley, das ab sofort auf Youtube zu sehen ist.

Lösungsorientiert

Frontmann Winston McCall erzählt: „Das KILLING WITH A SMILE-Medley entstand aus einem Problem heraus: Wie repräsentiert man ein legendäres Album in einer Setlist, wenn jeder Song für sich genommen einen legendären Moment hat? Es ist verdammt schwer, einen Song oder sogar ein paar Songs für eine Setlist auszuwählen, ohne einige Perlen auszulassen.“

Weiter erklärt er: Das Medley war diesbezüglich unsere Lösung. Eine Fahrt durch legendäre KWAS-Momente, Hooks, Hits und Pits von Anfang bis Ende. Und für alle, die nicht von Anfang an dabei waren, ist es ein Einblick, warum man zurückgehen und sich mit den Grundlagen beschäftigen sollte, auf denen alles rund um Parkway Drive aufgebaut wurde.

Parkway Drive sind ab dem 19. September auch für sechs Konzerte in Deutschland. Mit dabei sind als Support Thy Art Is Murder und The Amity Affliction. Tickets gibt es hier.

METAL HAMMER präsentiert:

Parkway Drive + Thy Art Is Murder + The Amity Affliction

  • 19.09. Leipzig, Quarterback Immobilien Arena
  • 20.09. München, Olympiahalle
  • 24.09. Frankfurt, Festhalle
  • 26.09. Hamburg, Barclaycard Arena
  • 27.09. Dortmund, Westalenhalle
  • 28.09. Stuttgart, Schleyerhalle
