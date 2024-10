Das Full Force Festival in Ferropolis findet 2025 nicht statt.

Datum Das Full Force ist das größte Festival im Osten Deutschlands für die Fans von Metal, Hardcore, Metalcore, Punk & Stoner und findet 2025 nicht statt. Weitere Infos dazu lest ihr hier. Veranstaltungsort Mit Ferropolis fand das Festival 2017 sein neues Zuhause, zentral gelegen zwischen Berlin und Leipzig. Adresse: Ferropolisstraße 1 06773 Gräfenhainichen Full Force Preise & Tickets Bands Alle Acts in alphabetischer Reihenfolge. Neu bestätigte Bands sind fett markiert. Running Order Weitere Informationen Aftermovie 2024 --- Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro…