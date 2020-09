Chester Bennington schaffte es offenbar nicht, mit den negativen Reaktionen auf das letzte Linkin Park-Album ONE MORE LIGHT klarzukommen.

Chester Bennington hatte offenbar richtig an der verhaltenen bis schlechten Resonanz auf das letzte Linkin Park-Album ONE MORE LIGHT zu knabbern. Dies gab Schlagzeuger Sean Dowdell im Interview mit KaaosTV (siehe unten) zu Protokoll, der mit Chester in der Grunge-Band Grey Daze gespielt hatte. ONE MORE LIGHT erschien im Mai 2017, zwei Monate bevor sich Bennington das Leben nahm. "Als sie das ONE MORE LIGHT-Album machten, wurde es nicht so aufgenommen, wie sie gedacht haben oder zumindest Chester Bennington gedacht hat, dass es aufgenommen wird", sagte Dowdell. "Er hat viel Negativität von den Fans abbekommen, und das hat ihn echt…