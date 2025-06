Bei The Ocean bahnt sich die zweite personelle Veränderung innerhalb dieses Jahres an. Nach Schlagzeuger Paul Seidel (welcher im Februar seinen Hut genommen hatte) geht nun auch Gitarrist David Ramis Åhfeldt seiner Wege. Laut eigenen Angaben geht die Entscheidung auf „rein persönliche Gründe“ zurück. Zwei Mal wird Åhfeldt allerdings noch mit den Berliner Progessive-Metallern auftreten: am 19. Juni in Jena sowie am 21. Juni beim Hellfest.

Epischer Abschluss

„Ich habe mich entschieden, von meiner Position als Gitarrist bei The Ocean zurückzutreten“, heißt es in der zugehörigen Mitteilung von David Ramis Åhfeldt. „Die Gründe sind rein persönlich. Und ich will klarstellen, dass es absolut kein böses Blut zwischen irgendjemanden von uns gibt. Ich liebe die Jungs zutiefst und werde immer dankbar für die Erfahrungen sein, die wir über die Jahre miteinander gemacht haben. Ohne zu tief in die Materie einzusteigen: Ich habe festgestellt, dass ich nicht mehr glücklich bin, an der Band beteiligt zu sein.

Und das ist etwas, das ich nicht ignorieren kann. Davon abgesehen waren diese letzten Jahre ein unglaublicher Ritt. Und ich bin dankbar, dass ich auf dem Weg so viele von euch kennengelernt habe. Eure Unterstützung waren mein Ein und Alles. Bald werde ich meine finalen Konzerte mit The Ocean spielen — inklusive einer epischen Schlusskapitel-Show beim Hellfest Open Air. Wenn es sich so ergibt, dass ihr bei irgendeinem von diesen Auftritten seid, kommt bitte vorbei und sagt hallo. Das würde mich freuen. Alles Liebe an euch alle, David.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

The product display was implemented using the affiliate-toolkit WordPress plugin.