Metallica entfachen so ein großes öffentliches Interesse, dass alle möglichen Aspekte der Gruppe auseinandergenommen werden. So hat man Lars Ulrich zum Beispiel in einem aktuellen Interview mit dem Branchen-Magazin Variety darauf angesprochen, was in den Textnachrichten steht, die sich der Schlagzeuger, Bassist Robert Trujillo sowie die beiden Gitarristen James Hetfield und Kirk Hammett gegenseitig zuschicken.

Im Grunde passiert dort genau das, was wir Ottonormalmetaller auch über die Server jagen, wie der Metallica-Drummer ausgeplaudert hat. „Wir haben einen Chat, der ausschließlich für die Band ist, und in dem nur die vier Mitglieder sind. Und es gibt definitiv ein paar lustige Dinge, auf die wir in der heutigen Zeit stoßen, in der jeder so kreativ ist. Vor einer oder zwei Wochen gab es dieses ‘Star Wars’-Video, das herumging und wirklich lustig war.“ Hierbei handelt es sich um eine Konversation zwischen Yoda Und Obi-Wan Kenobi aus ‘Star Wars: Episode III — Die Rache der Sith’, in der es um Anakin Skywalkers Wechsel hin zur dunklen Seite der Macht geht. Der Clip mündet mit dem markanten Teil aus dem Metallica ‘One’, wo Hetfield „Darkness imprisoning me…“ singt (siehe unten).

Des Weiteren führt Ulrich aus: „Wir lieben die Kreativität der Leute und zu sehen, wie sehr viele Fans unsere Lieder neu interpretieren — sei es nun auf der Gitarre, am Schlagzeug, oder indem sie die Songs singen, und sie dabei offensichtlich in andere Stilrichtungen überführen. Manchmal mischen welche ein bisschen Künstliche Intelligenz mit rein, und etwas Lustiges wird ausgespuckt. Da gibt es eine Menge im Auge zu behalten, denn so etwas geschieht Hunderte, wenn nicht Tausende Male pro Tag. Aber es gibt ein paar Lustige, die es in den Chat schaffen, der nur für uns vier Band-Mitglieder ist, damit wir es genießen und wertschätzen können.“

