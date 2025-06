Falling In Reverse haben bei Rock am Ring vor allem durch eine angeblich transfeindliche Aktion von Bandboss Ronnie Radke Schlagzeilen gemacht. Angeblich, weil viele Beobachter den Schluss der Aktion übersehen haben: So zeigte der Frontmann zunächst nach Sichtung eines Lkw mit der Aufschrift „TRANS“ einen Daumen nach unten, drehte sich jedoch danach direkt um, grinste, wedelte zur Abwiegelung mit den Händen und reckte beide Daumen nach oben. Der Daumen nach unten war demnach ein Scherz sowie eine Anspielung auf seine vorherige Entgleisung zu dem Thema.

Sprachlos & dankbar

Es gab allerdings noch etwas anderes bei den Auftritten bei Rock am Ring und Rock im Park zu begutachten. Denn Falling In Reverse brachten ein offenbar neues Band-Mitglied mit. Anstatt des langjährigen Bassisten Tyler Burgess sorgte ein anderer Musiker für die tiefen Töne. Und zwar handelte es sich dabei um Daniel „DL“ Laskiewicz, seines Zeichens Frontmann bei Bad Wolves. Die beiden Sänger sind gut befreundet, insofern verwundert es nicht, dass Radke seinen Kumpel engagiert hat.

Ein offizielles Statement zu dieser Personalie liegt bislang nicht vor. Allerdings entfolgte Tyler Burgess (welcher zwei Mal bei Falling In Reverse in Sachen Bass und Background-Gesang aktiv war — von 2018 bis 2021 sowie von 2022 bis eben kürzlich) der Band zuletzt in den Sozialen Medien. Dies führte im Fan-Lager zu Spekulationen und der Befürchtung, dass Tyler bei der Gruppe aussteigt. Wie es aussieht, ist daraus Realität geworden. Laskiewicz indes freut sich über sein neues Engagement. In den Socials schreibt er über die Rock am Ring-Show: „Das intensivste Konzert, das ich jemals gespielt habe. 90.000 Köpfe, meine zweite Show mit Falling In Reverse. Wahnsinn… Ich bin sprachlos und für immer dankbar.“

