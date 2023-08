Ronnie Radke (Falling In Reverse) fliegt bei TikTok raus

Falling In Reverse haben es gerade erst wieder mit ihrem Papa Roach-Cover von ‘Last Resort’ auf die Agenda geschafft, schon klopft der nächste „Skandal“ um Ronnie Radke an die Tür. Nach den Missbrauchs- und Vergewaltigungsvorwürfen, die insbesondere im Jahr 2015 laut geworden waren, fiel der Musiker nun in den Sozialen Medien durch kontroverse Aussagen negativ auf. Resultat dessen war der sofortige Rauswurf bei TikTok; X (beziehungsweise Twitter) verhängte einen Shadowban.

Leicht aus der Fassung zu bringen?

Empfehlung der Redaktion Jacoby Shaddix: Papa Roach sind die nächsten Metallica Metal Papa Roach sind drauf und dran, zu den nächsten Metallica zu avancieren — zusammen mit Korn und Deftones. Zumindest sieht das Jacoby Shaddix so. Aber was ist eigentlich vorgefallen? Auslöser einer Welle hochemotionaler und grantiger Tweets seitens Radke soll wohl ein Video einer (Trans-)Frau auf TikTok gewesen sein. In dem Video erklärte Dylan Mulvaney, die Creatorin, dass sie beim Ausgehen stets Tampons mit sich führen würde, obwohl sie selbst keine Periode bekäme. Ihr wäre es dennoch wichtig, für alle Fälle vorbereitet zu sein – dabei bezog sie sich insbesondere darauf, „Hilfe“ anbieten zu können, falls eine befreundete Person in dem Moment menstruieren, allerdings keinen Tampon zur Hand haben sollte. Eine fürsorgliche und wohlwollende Geste, könnte man meinen. Gleichzeitig scheinen Mulvaneys Ansichten Grund für mikroaggressive Reaktionen zu liefern.

Falling in Reverse-Frontmann Ronnie Radke verstrickt(e) sich seither in ein Geflecht bedenklicher Aussagen, die unter anderem Rassismusrelativierung als auch Queer- und insbesondere Transfeindlichkeit enthalten. Aber lest selbst:

The same people that call me a womanizer, abuser, and bigot are the same people that support the ideology that trans can have periods and support tampon companies making trans the spokesperson. It’s extremely offensive to all women, to mock their biology. stop pretending this is… pic.twitter.com/OrjD8GHHUJ — michael jackson (@RonnieRadke) July 25, 2023

I have officially changed my lyrics In I’m not a vampire from

“I feel like a lady that is pregnant with a baby”

to

“I feel like a birthing person that is pregnant with a person who’s been birthed” Please like me — michael jackson (@RonnieRadke) July 26, 2023

“I’m not a birthing person but I feel like one, sometimes” — michael jackson (@RonnieRadke) July 26, 2023

these are the people pushing back about common sense, all impressionable kids hiding behind cartoon avatars, if you don’t think this is insanely telling about the future I don’t know what will, we have brainwashed kids into thinking that basic biology and common sense need to be… pic.twitter.com/y9nCVz4P0b — michael jackson (@RonnieRadke) July 26, 2023

Cool I identify as a black man, do I get my reparations now? https://t.co/gijs4MNMlX — michael jackson (@RonnieRadke) July 26, 2023

Imagine getting your tik tok deleted, or losing your job or alienated for saying that a trans woman can’t have a period, you all have mothers and sisters and wives and girlfriends and know damn well the struggles of being a born women and the pain of endometriosis etc and have… — michael jackson (@RonnieRadke) July 25, 2023

Banned from tik tok for saying most women don’t wanna be called “cis” good thing this does not matter to me pic.twitter.com/2qcmq9jGpW — michael jackson (@RonnieRadke) July 29, 2023

Dass öffentliche Diskussionen rund um Feminismus, Queerness und linke Solidarität Gegenwind erzeugen, ist in jedem Falle zu erwarten. Viele Fans des Musikers verteidigen Radke nun mit dem #FreeRadke-Hashtag.

Unterdessen hat sich der Falling In Reverse-Frontmann einen neuen TikTok-Account erstellt. Mal sehen, wie lange dieser überdauern wird.

