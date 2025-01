Auf der Insel gibt es im Fernsehen bald eine Dokumentation über die Missbrauchsanschuldigungen gegen Marilyn Manson zu sehen.

Nachdem Schauspielerin Evan Rachel Wood den Anfang gemacht hatte, sah sich Brian Warner aka Marilyn Manson einer ganzen Latte von Anschuldigungen ausgesetzt. Hierzu zählen unter anderem Missbrauch, sexuelle Gewalt und Heranmachen an Minderjährige. Wie nun Lambgoat berichtet, wird im britischen Fernsehen in Kürze eine Dokumentation ausgestrahlt, die sich mit den Vorwürfe beschäftigt. In die Tiefe So zeigt Channel 4 von 14. bis 16. Januar ab 22 Uhr die dreiteilige Doku-Reihe ‘Marilyn Manson: Unmasked’. Die selbst gesetzte Vorgabe: "die schockierende Geschichte einer der polarisierendsten Figuren der Rock-Musik" aufzudecken. In der ersten Folge geht es zunächst lediglich darum, wie aus Brian Warner die…