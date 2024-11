Während As I Lay Dying dabei sind zu implodieren, sieht sich Dany Lambesis gezwungen, unwahre Gerüchte über ihren Ehemann zu entkräften.

As I Lay Dying zeigen derzeit -- gelinde gesagt -- Auslösungserscheinungen. Nachdem Tim Lambesis zunächst Bassist Ryan Neff sowie anschließend Tourmanager Alex Kendrick, Gitarrist Ken Susi und Schlagzeuger Nick Pierce davon gelaufen sind, Gitarrist Phil Grosse ein eigenes Statement angekündigt hat, und die Europatour abgesagt wurde, kamen offenbar Gerüchte darüber auf, dass der Frontmann seine aktuelle Frau in irgendeiner Form misshandelt beziehungsweise schlägt. Unwahre Vorwürfe Darauf hat Dany Lambesis nun auf Instagram reagiert und das Hörensagen scharf zurückgewiesen. "Ich schreibe dieses Statement, um die jüngsten Gerüchte in den Sozialen Medien über meinen Ehemann Tim Lambesis und die Anschuldigungen der häuslichen Gewalt…