Marilyn Manson kündigt Welttournee an

Marilyn Manson hatte vergangenen November sein Album ONE ASSASSINATION UNDER GOD — CHAPTER 1 veröffentlicht. Nun geht der Schock-Rocker damit im Gepäck auf Welttournee. Hierbei stehen insgesamt zwanzig Termine in Europa auf dem Programm, darunter auch drei Konzerte in Deutschland. So kommt der 56-Jährige im November mit seiner Band nach Düsseldorf, Berlin und Leipzig.

Zum ersten Mal seit Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe gegen ihn stand Manson Anfang August 2024 im Vorprogramm von Five Finger Death Punch wieder auf der Bühne. Anklage gegen den Musiker konnte Nathan J. Hochman, der Staatsanwalt von Los Angeles, letztlich nicht erheben, weil die Verjährungsfrist für Sexualdelikte in den Vereinigten Staaten von Amerika bereits abgelaufen war. Die aktuelle Liveband von Brian Warner, wie Manson mit bürgerlichem Namen heißt, besteht aus Gitarrist Tyler Bates, Schlagzeuger Gil Sharone (ehemals The Dillinger Escape Plan), Gitarristin Reba Meyers (Code Orange) sowie Bassist Matt Montgomery aka Piggy D. (früher Rob Zombie).

Marilyn Manson – Worldwide One Assassination Under God Tour:

29.10. UK-Brighton, Brighton Centre

31.10. UK-Bournemouth, Windsor Hall

01.11. UK-Cardiff, Utilita Arena

02.11. UK-Nottingham, Motorpoint Arena

04.11. UK-Manchester, O2 Apollo

07.11. UK-London, OVO Arena Wembley

09.11. FR-Nantes, FR – Zénith

11.11. FR-Paris, Zénith

13.11. BE-Antwerpen, Lotto Arena

14.11. Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

15.11. CZ-Prag, Fortuna Sports Hall

17.11. Berlin, Max-Schmeling-Halle

19.11. PL-Warschau, Torwar

20.11. Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

22.11. CH-Bern, Festhalle Bern

23.11. FR-Grenoble, Le Summum

25.11. IT-Bergamo, Chorus Life Arena

27.11. ES-Barcelona, Palau Olimpic de Badalona

28.11. ES-Madrid, Palacio Vistalegre

30.11. PT-Lissabon, Sagres Campo Pequeno

