Ex-Ozzy-Bassist Bob Daisley hat eine eigene Theorie, wie es 1982 zum Flugzeugabsturz kam, bei dem unter anderem Gitarrist Randy Rhoads ums Leben kam.

Bassist Bob Daisley war zu jener Zeit zwar nicht Teil von Ozzys Band, jedoch teilte er jüngst seine Theorie, wie es zu den tragischen Vorfällen am 19. März 1982 kam. An diesem Tag waren Ozzy Osbourne und seine Crew auf dem Weg zu einer Show. Bei einem Zwischenstopp im Wohnort des Busfahrers Andrew Aycock lud dieser einige der Anwesenden zu einem Rundflug (mit einem gestohlenen Flugzeug) ein. Nachdem der Tourmanager und Keyboarder Don Airey wieder heil am Boden ankamen, gingen Gitarrist Randy Rhoads (trotz seiner Flugangst) und Stylistin Rachel Youngblood an Bord. Aycock vollführte einige riskante Flugmanöver, wobei das letzte…