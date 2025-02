Am 7. Februar erscheint PARASOMNIA, das erste Dream Theater-Album seit Mike Portnoys Rückkehr. Er spricht über neue Einflüsse und Erfahrungen.

Im Oktober 2023 ist Schlagzeuger Mike Portnoy nach 13-jähriger Abwesenheit wieder bei Dream Theater eingestiegen. In einem neuen Interview mit dem australischen Podcast Everblack spricht er über seine Erfahrungen seitdem. Auf die Frage, ob die Band weiter zusammengewachsen ist, sagt er: "Absolut. Wir sind mittlerweile alle älter und weiser geworden. Als ich Dream Theater 2010 verlassen habe, war ich in meinen frühen Vierzigern. Nun bin ich hier, in meinen späten Fünfzigern." Er fährt fort: "All unsere Kinder sind erwachsen geworden und leben mittlerweile selbstständig. Wir sind alle älter geworden und haben über die letzten anderthalb Jahrzehnte neue Erfahrungen gesammelt. Ich…