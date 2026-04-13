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Suffocation sind „toxische Drogensüchtige“, sagt Morotti

Suffocation @ Summer Breeze 2025, 16.8.2025
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Foto: Florian Stangl. All rights reserved.
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Suffocation müssen ab sofort ohne Schlagzeuger Eric Morotti auskommen. Der hat genug und freut sich, nur mehr bei Sanguisugabogg zu trommeln.
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Zehn Jahre verdrosch Eric Morotti bei Suffocation die Felle, doch nun hat der Schlagzeuger die Nase gestrichen voll von den Death-Metallern. In den Sozialen Medien hat der US-Amerikaner, der sich jetzt voll auf seine andere Formation Sanguisugabogg konzentriert, nicht nur seinen Ausstieg verkündet, sondern die Band auch als „toxische, missbräuchliche Drogensüchtige“ tituliert. Die Trennung ist zudem sein Geburtstagsgeschenk an sich selbst.

Donnerschlag

In einer Instagram-Story ließ Morotti wissen: „Danke für die Geburtstagswünsche. Mein Geschenk an mich ist, dass ich mich von einer toxischen Gruppe verabschiede und meinen Wert kenne. Ich wähle von jetzt an mich, ich werde mich nicht mehr mit Suchtkranken zusammenschließen. Frieden und Liebe. Mich erwartet noch einiges, haltet die Augen offen!“

Doch damit nicht genug: In einem weiteren Post erläutert Eric die Angelegenheit noch genauer. „Es kommt ein Punkt im Leben, an dem sich entscheiden muss, sich zu verändern und weiterzuentwickeln oder für immer in denselben Gewohnheiten steckenzubleiben. Heute. An meinem Geburtstag. Da habe ich mich entschlossen, bei Suffocation auszusteigen, um meine Gesundheit und mich selbst zu schützen. Und meine Integrität. Ich werde nicht mit toxischen, missbräuchlichen Drogensüchtigen zusammenarbeiten, geschweige denn erlauben, mich von ihnen herumzuschubsen zu lassen.

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Zu lange schon wurde ich herabgesetzt, ist man über mich hinweggestiegen. Basierend darauf habe ich mega Spaß mit Sanguisugabogg. Dort wurde mir gezeigt, wie es ist, Teil einer echten Familie zu sein. Keine Egos, keine Machträusche. Einfach nur Brüder, die Musik und Beisammensein lieben. Ihr könnt mich auf Tour mit ihnen treffen, wir tingeln immer noch mit Lamb Of God durch die USA. Ich liebe euch alle. Großen Dank an all meine Fans, die mich über die Jahre unterstützt haben.“ 

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Suffocation ihrerseits haben sich zu den Anschuldigungen bislang noch nicht geäußert. Lead-Gitarrist Terrance Hobbs, Bassist Derek Boyer, Rhythmusgitarrist Charlie Errigo und Sänger Ricky Myers haben noch nicht einmal offiziell bekanntgegeben, dass Morotti nicht mehr in der Band ist. Die New Yorker haben lediglich verkündet, dass sie bei ihren anstehenden Liveshows von Origin-Trommler John Longstreth unterstützt werden.


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Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Drogen Drummer Eric Morotti missbräuchlich Sanguisugabogg Schlagzeuger Suffocation toxisch
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