Seit einigen Stunden überschlagen sich die Nachrichten weltweit: Am Nachmittag des 10. Februar sind am Flughafen von Scottsdale im US-Bundesstaat Arizona sind zwei Privatjets miteinander kollidiert. Der kleinere Learjet 35A gehört Mötley Crüe–Sänger Vince Neil, der sich jedoch nicht an Bord befunden haben soll.

Das ist passiert

Behörden zufolge ereignete sich der Unfall kurz vor 15 Uhr Ortszeit, als Neils Flugzeug von der Landebahn abgekommen ist und in eine andere parkende Maschine krachte. Die genauen Ursachen für den Zusammenstoß werden derzeit von der US-Bundesluftfahrtbehörde (FAA) untersucht. Vermutungen legen nahe, dass das linke Hauptfahrwerk des Learjets bei der Landung ausgefallen ist.

Empfehlung der Redaktion Vince Neil: Konzertabbruch wegen Schießerei Glam Metal Bei einem Vince Neil-Gig am Samstag in den USA fielen Schüsse. Eine Person wurde schwer verletzt, ein Verdächtiger ist gefasst. Laut einer inzwischen gelöschten Erklärung auf X steht jedoch fest, dass eine Person ums Leben gekommen ist: der Pilot. Eine weitere Person (vermutlich der Co-Pilot) war im Wrack des Flugzeugs eingeklemmt und konnte befreit werden. Ebenfalls waren zwei Passagiere an Bord, die mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert wurden. Eine der beiden Personen soll die Lebensgefährtin von Vince Neil sein, die andere ihre Freundin.

Neils rechtlicher Vertreter, Worrick Robinson, erklärt in einem offiziellen Statement: „Aus derzeit unbekannten Gründen kam das Flugzeug von der Landebahn ab und kollidierte mit einem anderen geparkten Flugzeug. An Bord des Flugzeugs von Mr. Neil waren zwei Piloten und zwei Passagiere. Mr. Neil befand sich nicht an Bord des Flugzeugs.“ Genauere Angaben zum Unfallhergang seien noch nicht verfügbar, da die Ermittlungen noch laufen. „Die Gedanken und Gebete von Mr. Neil gelten allen Beteiligten, und er ist dankbar für die Hilfe aller Personen, die heute im Einsatz waren.“

Laut TMZ erlitt Neils Partnerin mindestens fünf gebrochene Rippen. Auch seien Hunde mit an Bord gewesen, die den Unfall glücklicherweise ebenfalls überlebt haben sollen. Allen Kovac, Manager von Vince Neil, gibt unterdessen an, dass das Herz des Sängers bei den betroffenen Familien der Opfer sei. Überdies sammle die Band Ideen, um den Angehörigen zu helfen.

