Metallica übertragen zwei ihrer Shows der aktuellen Tour zu 72 SEASONS in ausgewählten Kinos.

Metallica kündigten im Rahmen des Pre-Listening Events zu 72 SEASONS, welchem Fans in diversen Kinosälen beiwohnen konnten, an, dass sie eines ihrer kommenden Doppelkonzerte weltweit übertragen und beide Shows in ausgewählten Kinos zeigen wollen. Am 19. und 21. August können sich Fans beide Gigs der aktuellen Tour (18. und 20. August in Arlington, Texas) auf der Leinwand anschauen. Wie angekündigt, wird die Band an den beiden Tagen keinen ihrer Songs zwei Mal spielen. Tickets für die vom Verleih LUF Kino organisierten anstehenden Kino-Übertragungen von METALLICA: M72 WORLD TOUR LIVE FROM ARLINGTON, TX – A TWO NIGHT EVENT gibt es hier.…