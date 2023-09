Mötley Crüe: Die neuen Songs sind „so gut“, sagt John 5

Foto: AFP via Getty Images, JUAN PABLO PINO. All rights reserved.

Nikki Sixx (l.) und John 5 während der Mötley Crüe-Show am 25. Februar 2023 in Bogota

auch interessant

John 5 hat sich in einem Radio-Interview über die drei neuen Mötley Crüe-Tracks geäußert, die die Glam-Metaller vor ein paar Monaten mit Produzent Bob Rock aufgenommen haben. Eines der Stücke heißt ‘Dogs Of War’, zudem ist das Beastie Boys-Cover ‘(You Gotta) Fight For Your Right (To Party!)’ dabei.

„Wann die Songs erscheinen, weiß ich nicht, aber alles läuft nach einem Plan“, offenbart der neue Mötley Crüe-Gitarrist. „Alles ist ausgearbeitet und strukturiert. Also die Lieder sind aufgenommen, gemischt und gemastert. Und sie sind so gut. Ich kann es nicht erwarten, dass sie erscheinen. Sie sind so gut. Ich bin wirklich begeistert von ihnen. Wer weiß, was passieren wird? Ich weiß nicht, ob wir nur Singles oder ein Album rausbringen. Die Jungs entscheiden das, ich weiß das nicht. Wir nehmen einfach auf und schauen, was passiert. Aber die neuen Stücke sind heavy, haben tolle Melodien — und jeder hat darauf einfach abgeliefert.“

Man kennt sich

Des Weiteren kam noch die Frage auf, wie viel John 5 zum Songwriting beitragen konnte. „Wir saßen alle in einem Raum und haben es zusammen gemacht“, berichtet der Mötley Crüe-Mann. „Nikki Sixx und ich haben schon Jahre um Jahre gemeinsam Songs geschrieben. Das war also nichts neues. Und Tommy Lee und ich haben ebenfalls bereits viele Male im Studio zusammengearbeitet. Es war demnach nichts neues, gemeinsam im Studio zu sein. Neu war, dort mit Bob Rock zu sein.“

SHOUT AT THE DEVIL-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

Darüber hinaus hätten die vier US-Amerikaner mit Rock alle gleichzeitig in einem Raum gespielt — nicht einfach nur einzeln im Kontrollraum. Auf diese Art habe John 5 noch nie seine Gitarre eingespielt. „Es war unglaublich. Und es war vielleicht eine der besten Erfahrungen, die ich beim Aufnehmen hatte. Es hat so Spaß gemacht.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.