Mötley Crüe: John Corabi bemitleidet John 5

John Corabi war in derselben Position wie John 5

In einem kürzlichen Interview mit dem Podcast On The Road To Rock teilte der ehemalige Mötley Crüe-Frontmann John Corabi persönliche Geschichten aus seiner Zeit bei den Achtziger-Ikonen mit. Dabei kam er darauf zu sprechen, dass das, was er damals sah, wie das gleiche Muster wirkt, das sie jetzt bei ihrem ehemaligen Gitarristen Mick Mars anwenden. Und letztendlich, sagt er, bringt das den neuen Gitarristen der Band, John 5, in eine unangenehme Lage.

„Keine dieser Geschichten, oder all der Ärger zwischen Mick und ihnen, überrascht mich. John hat große Fußstapfen zu füllen, und er steckt irgendwie in dieser Situation fest. Und glaub mir, ich verstehe das, denn ich war auch in dieser beschissenen Position gefangen, zwischen Mötley Crüe und den Fans desjenigen, der ersetzt wurde. Ich musste mit den Fans umgehen, die riesige Vince Neil-Fans waren, und ich verstehe das. Und es war manchmal unangenehm, den Jungs bei Interviews zuzuhören, in denen sie versuchten, Vince schlechtzumachen. Ich kannte den Kerl nicht mal, also hatte ich nichts Schlechtes über ihn zu sagen.“

In den Wochen und Monaten nach dem Ruhestand von Mick Mars von Mötley wurde eine emotionale Klage von dem ehemaligen Gitarristen eingereicht, in der er behauptete, dass er um potenzielle Einnahmen betrogen wurde und dass die Band während ihrer vorherigen Welttournee falsche Versprechungen gemacht habe. Dabei kam es ebenfalls zu der Behauptung, dass mehrere Band-Mitglieder Playback-Tracks verwendet hätten.

Alte Freunde

Die Band hat daraufhin gegen Mars reagiert und den Gegenanspruch erhoben, dass Mars immer schlechter in seiner Gitarrenkunst wurde und nicht mithalten konnte. ´Sie warfen auch Mars‘ Rechtsteam Altersmissbrauch vor. Das Ganze entwickelte sich zu einer regelrechten Schlammschlacht.

Als jemand, der zur Band kam, um Vince Neil zu ersetzen, sagte Corabi, dass er Mitgefühl für John 5 empfindet, der einsprang, nachdem Mars seine Tournee-Verpflichtungen aufgegeben hatte.

„Ich liebe John. Er ist großartig. Und es ist seltsam, denn ich habe nichts als großen Respekt für ihn, weil ich ihn seit Ewigkeiten kenne. Und er ist ein unglaublich talentierter Gitarrist“, so der 64-Jährige Musiker.



