Bob Daisley hat eigene Theorie zum Flugzeugabsturz von 1982

Bassist Bob Daisley war zu jener Zeit zwar nicht Teil von Ozzys Band, jedoch teilte er jüngst seine Theorie, wie es zu den tragischen Vorfällen am 19. März 1982 kam. An diesem Tag waren Ozzy Osbourne und seine Crew auf dem Weg zu einer Show. Bei einem Zwischenstopp im Wohnort des Busfahrers Andrew Aycock lud dieser einige der Anwesenden zu einem Rundflug (mit einem gestohlenen Flugzeug) ein. Nachdem der Tourmanager und Keyboarder Don Airey wieder heil am Boden ankamen, gingen Gitarrist Randy Rhoads (trotz seiner Flugangst) und Stylistin Rachel Youngblood an Bord.

Aycock vollführte einige riskante Flugmanöver, wobei das letzte schiefging. Mit der Tragfläche des Flugzeugs streifte er das Dach des Tourbusses. Die Tragfläche riss ab, und letztlich krachte der Flieger in eine Garage und explodierte. Alle drei Insassen kamen ums Leben. Während Ozzy, seine Frau Sharon, Drummer Tommy Aldridge und Bassist Rudy Sarzo noch schliefen, musste Don Airey alles mitansehen. Im gerichtsmedizinischen Bericht stand später, dass Andrew Aycock zum Zeitpunkt des Unfalls unter dem Einfluss von Kokain stand.

Daisleys Theorie

Bob Daisley ist etwas anderer Meinung. Im Talk Louder Podcast gibt er an: „Meiner persönlichen Ansicht nach glaube ich, dass Rachel, die Garderobendame, die mit Aycock und Randy im Flugzeug war, einen Herzinfarkt hatte. Und die Autopsie ergab, dass sie einen Herzinfarkt hatte.“ Daisleys Meinung nach sei Youngblood während des Infarkts „auf die Doppelsteuerung getreten“ und habe dadurch einen Sturzflug verursacht.

„Ich glaube nicht, dass Aycock durch Kokain oder Ähnliches den Verstand verloren hatte. Ich glaube, Rachel hatte einen Herzinfarkt, und sie hat das Flugzeug zum Absturz gebracht, und er konnte es nicht aus dem Sturzflug herausziehen. Und so hat es einfach den Bus getroffen." Auf die Frage, ob er glaube, dass er in dieses Flugzeug gestiegen wäre, wenn er zum Zeitpunkt des Absturzes noch in der Band gewesen wäre, antwortete Bob Daisley: „Nein. Ich bin kein großer Fan des Fliegens."

