Randy Rhoads, der vor vier Jahrzehnten bei Ozzy Osbourne spielte, erhält den Musical Excellence Award bei der diesjährigen Veranstaltung, die am Samstag, den 30. Oktober 2021, im Rocket Mortgage FieldHouse in Cleveland, Ohio, stattfand. Der Award wird an Kunstschaffende der Musikindustrie verliehen, deren Originalität einen prägenden Einfluss auf die Musik gehabt haben.

Empfehlung der Redaktion Ozzy Osbourne: Trocken in die Neunziger Hard Rock Das 1991 veröffentlichte sechste Ozzy Osbourne-Studioalbum NO MORE TEARS demonstrierte eine neue Coolness gepaart mit zeitlosen musikalischen Qualitäten. Von Rage Against The Machine-Gitarrist Tom Morello wird Rhoads in die Rock Hall aufgenommen. Dieser erklärt in einer Videobotschaft: „Randy Rhoads ist ein unvergleichliches Talent. Er hat die Karriere von Ozzy Osbourne (…) wiederbelebt.“ Auch der langjährige Ozzy-Gitarrist Zakk Wylde lobt seinen Vorgänger in höchsten Tönen: „Randy gehört zweifellos zu den ganz Großen in der Hall Of Fame, neben Jimi Hendrix, Jimmy Page, Jeff Beck, Eric Clapton und Eddie Van Halen.“

In Andenken an einen großartigen Musiker

Rhoads spielte auf Osbournes bahnbrechenden Alben BLIZZARD OF OZZ (1980) und DIARY OF A MADMAN (1981), kam aber tragischerweise am 09. März 1982 im Alter von nur 25 Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Sein Tod war ein riesiger Schock und Osbourne schrieb in seiner Autobiografie ‘I Am Ozzy’, dass er nach Rhoads‘ Tod fast mit der Musik aufgehört hätte.

