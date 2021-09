Blaze Bayley kommt in die Metal Hall Of Fame

Blaze Bayley ist zurück. Und es hagelt Neuigkeiten um den englischen Sänger. Nach knapp 40 Jahren Heavy Metal-Karriere wird der ehemalige Iron Maiden-Frontmann nun in die Metal Hall Of Fame aufgenommen, wo er neben Größen wie Judas Priest und dem verstorbenen Ronnie James Dio sitzt. Eine große Ehre für den Musiker, der Dio als einen seiner ersten Einflüsse der Metal-Musik betrachtet. „Es ist wunderbar für mich, in dieselbe Hall Of Fame aufgenommen zu werden wie Ronnie James Dio, meine Inspiration. Ich danke euch wirklich sehr“, erzählt er.

Blaze Bayley „War Within Me“-Tour

Doch dabei soll es nicht bleiben. Vor kurzem veröffentlichte Bayley ein Lyric-Video zum Titel-Song seines im April dieses Jahres erschienenen, von der Kritik gelobten Albums WAR WITHIN ME. Mit der UK-Tournee zur Platte manifestiert der britische Metal-Sänger nun seine Bühnen-Rückkehr. Diese startet heute, am 17. September 2021, und läuft dann bis zum 11. Dezember 2021.

Absolva begleiten Blaze Bayley auf ihrer Tour durch Großbritannien. Als Vertreter melodischen britischen Metals konnte sich Gruppe bereits einen Namen machen. Seit 2013 fungiert sie bereits als Begleitband von Blaze Bayley. Absolva-Frontmann und Gitarrist Christopher Appleton ist außerdem Bayleys Co-Autor und Co-Produzent.

Für das Jahr 2022 ist eine Europa-Tournee geplant, für die bereits einige Termine angekündigt sind. Weitere werden folgen, während der Veröffentlichungszeitplan noch auf eine baldige Bestätigung wartet.