Das am meisten verwendete Wort in Iron Maiden-Texten

Kürzlich hatte ein Metallica-Fan die Fleißarbeit geleistet und nachgezählt, welches Wort am häufigsten in den Texten aller Studioalben der „Four Horsemen“ vorkommt (metal-hammer.de berichtete). Davon wurde nun offenbar ein Iron Maiden-Aficionado dazu inspiriert, das gleiche Spielchen mit seiner Lieblings-Band zu treiben. So hat Reddit-User viikonloppusoturit ein schickes Diagramm im Jungfrauen-Look erstellt. Darin präsentiert er die 25 am häufigsten verwendeten Wörter in den Texten der Briten (siehe unten).

Wissen ist besser als glauben

Im Gegensatz zu Metallica (10 Studiowerke, LULU nicht mitgezählt) kommen Iron Maiden auf 16 Studioalben — und damit auf eine Stange mehr zu berücksichtigender Songs. Welches Wort haben die Sänger Bruce Dickinson, Paul Di’Anno und Blaze Bayley also insgesamt am häufigsten ins Aufnahmemikro eingeträllert? Laut viikonloppusoturit war es das Wörtchen „know“. Über 150 Mal wurde es gezählt. Dahinter folgen unter anderem „now“, „time“, „just“, „see“ und „when“. Ob der Reddit-Nutzer wirklich alle Lieder der eisernen Jungfrauen durchgehört hat, alle Texte durchgelesen oder eine andere elegantere Methode gewählt hat, um auf dieses Ergebnis zu kommen, ist nicht überliefert.

Allerdings fällt auf, dass Iron Maiden kein einziges Stück mit „know“ im Song-Titel haben. Am nächsten dran ist noch ‘The Great Unknown’ von 2015er-Opus BOOK OF SOULS. Song-Zeilen mit „know“ finden sich logischerweise einige. Dazu zählen „Now that I know that the right time has come“ (aus ‘The Prophecy’ von SEVENTH SON OF A SEVENTH SON), „When you know that your time is close at hand“ (aus ‘Hallowed Be Thy Name’ von THE NUMBER OF THE BEAST), „I know the moment’s getting closer“ (aus ‘The Assassin’ von NO PRAYER FOR THE DYING) und „What you see is not real, those who know will not tell“ (aus ‘Brave New World’ von BRAVE NEW WORLD).

