Das Internet ist ein schier nicht versiegender Quell an Inhalten und Informationen. Manche sind interessant, manche eher weniger. In welche Kategorie diese Statistik fällt, entscheidet am besten jeder für sich selbst. Die Metallica-Fans da draußen dürften allerdings genauer hinschauen. So hat ein Reddit-User jeden existierenden Song von James Hetfield und Co. unter die Lupe genommen und mitgezählt, welches Wort am häufigsten in den Texten des Quartetts vorkommt.

Unterwegs ins Nimmerland

Das Ergebnis ist durchaus überraschend. Frontmann Hetfield singt bekanntlich mit Vorliebe das Wörtchen „Yeah“ — hierzu geisterte vor ein paar Jahren ein witziger Zusammenschnitt durchs Netz (siehe unten). Doch „Yeah“ taucht lediglich 68 Mal in den Texten von Metallica auf und landet somit nur auf Platz zwölf (komplette Liste siehe unten). Auch der Tod („Death“) vermag es nicht, hier den Sieg zu erringen; für 61 Zähler gibt es lediglich Rang 14. Nein, ganz oben steht „Never“. Und spätestens jetzt müsste es uns allen wie Schuppen von den Augen fallen.

Allein in ‘Enter Sandman’ singt „Papa Het“ unzählige Male „We’re off to never-never land“. Dazu kommen Stücke wie ‘Through The Never’ und ‘The Day That Never Comes’, die „Never in ihrem Titel haben. Des Weiteren taucht „Never“ unter anderem in den Texten von ‘The Unforgiven’, ‘Nothing Else Matters’, ‘Don’t Tread On Me’, ‘Wherever I May Roam’ und ‘Master Of Puppets’ auf. Nicht weit hinter „Never“ rangieren übrigens noch „One“ sowie „See“ — mit 127 und 124 Zählern schaffen es diese beiden Worte noch aufs Treppchen.

