Evanescence füttern ihre Fans seit geraumer Zeit mit Häppchen. Ende März ist mit ‘Afterlife’ ein Song zur Animationsserie ‘Devil May Cry’ veröffentlicht worden. Kürzlich ist ‘Hand That Feeds’ als Teil des Soundtracks zu ‘From The World Of John Wick: Ballerina’ erschienen, bei dem Sängerin Amy Lee mit Halsey kollaboriert. Nicht nur der Film soll am 6. Juni 2025 Premiere feiern, auch ein weiteres dazugehöriges Lied, das von Evanescence beigesteuert wird, erscheint an diesem Tag. ‘Fight Like A Girl’ ist zudem eine weitere Kollaboration, diesmal mit der Alternative-Künstlerin K.Flay.

Laut Amy Lee, habe Filmkomponist Tyler Bates sie eines Tages angerufen und gebeten, „diesen Song für ‘Ballerina’ zu schreiben.“ Der Anruf habe „hätte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können. Ich weiß, ich bin nicht die einzige Frau, die dazu bereit ist, sich durchzusetzen und der Welt zu zeigen, was in uns steckt“, erklärt Lee. „Ich wollte unbedingt, dass dieser Song eine Zusammenarbeit wird, und K.Flay ist einer meiner Lieblingskünstlerinnen. Es ist buchstäblich ein wahr gewordener Traum, das gemeinsam zu machen!“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Was ist mit dem neuen Album?

Die Fan-Gemeinde freut sich über die neuen Töne, sitzt jedoch auch auf heißen Kohlen bezüglich eines neuen Albums. Immerhin liegt THE BITTER TRUTH nun schon vier Jahre zurück. Zum ersten Mal machte Amy den Fans Hoffnung, nachdem sie vegangenen September in einem kurzen Interview sagte: „Wir sind gerade im kreativen Prozess, aber noch nicht ganz mittendrin. Wir haben viel kreiert und jede Menge Ideen. Also machen wir demnächst ernst und gehen im November ins Studio. Runde eins.“

Gegenüber Audacy Music erklärte sie im März dieses Jahres: „Wir arbeiten gerade an vielen Songs für das neue Album.“ Auf konkrete Nachfrage bezüglich eines neuen Studiowerks antwortete Lee: „Ich habe kein Datum. Wir arbeiten einfach. Wir sind seit November nicht mehr auf Tour und waren einfach kreativ.“ Schließlich fügte sie hinzu: „Es wird noch mehr Musik veröffentlicht werden.“ Kurz darauf war die Sängerin zu Gast bei Loudwire Nights, wo sie angab: „Wir stecken voller Freude und Energie im kreativen Prozess des neuen Albums und einiger anderer Nebenprojekte.“ Mehr gab die Evanescence-Frontfrau bislang nicht preis.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.