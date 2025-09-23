My Chemical Romance waren erst kürzlich auf einer umjubelten „Long Live: The Black Parade“-Tournee durch Nordamerika. Nun haben die Emo-Rocker um Frontmann Gerard Way angekündigt, nächstes Jahr das zwanzigste Jubiläum ihres wichtigsten Studioalbums THE BLACK PARADE mit einer Konzertreise zu feiern.

Reise, Reise

Die „The Black Parade 2026“-Tour umfasst insgesamt 17 Stationen und wird My Chemical Romance neben Süd- und Lateinamerika, Südostasien und den Vereinigten Staaten von Amerika auch nach Europa führen. In Deutschland wurden bislang leider noch keine Shows angesetzt, Fans müssen daher entweder nach Liverpool, Glasgow, London, Florenz oder Madrid reisen, um die Live-Produktion zum dritten Longplayer der Band erleben zu können. Der Kartenvorverkauf startet am 26. September 2025 auf www.mychemicalromance.com.

Für die zehn Solokonzerte der „Long Live: The Black Parade“-Tournee haben My Chemical Romance mehr als 450.000 Tickets abgesetzt. Die Pressestimmen zu den Darbietungen waren durchgehend voll des Lobs. Variety bezeichnete den Auftritt als „schonungslose theatralische Produktion“. Der Hollywood Reporter befand, dass „die Hingabe der Band, eine Geschichte gut zu erzählen, nicht überbewertet werden kann“. Laut der Los Angeles Times sind my Chemical Romance gar „größer, als es sie es jemals waren“.

Weiterhin erklärter der New Jersey Star-Ledger die Gruppe zur „bedeutendsten Rock-Formation des 21. Jahrhunderts“. Die Seattle Times stufte die Konzertreise als „Kassenschlager-Tour des Sommers“ ein. Und das Paste Magazine pinkelt gar Taylor Swift ans Bein: „Rutsch rüber, ‚Eras Tour‘: My Chemical Romance haben die packendste Stadion-Show in der Geschichte des MetLife-Stadions“.

My Chemical Romance — „The Black Parade 2026“:

30.06. UK-Liverpool, Anfield Stadium

04.07. UK-Glasgow, Bellahouston Park

08.07. UK-London, Wembley Stadium

10.07. UK-London, Wembley Stadium

11.07. UK-London, Wembley Stadium

15.07. IT-Florenz, Visarno Arena

18.07. ES-Madrid, Iberdrola Music

