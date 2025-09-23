Toggle menu

Metal Hammer

 Search

My Chemical Romance gehen auf „The Black Parade 2026“-Tour

My Chemical Romance im Jahr 2006
My Chemical Romance im Jahr 2006
Foto: WireImage, Theo Wargo. All rights reserved.
von
Sieben Shows in Europa: My Chemical Romance zelebrieren 2026 den 20. Jahrestag ihrer wegweisenden Platte THE BLACK PARADE.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

My Chemical Romance waren erst kürzlich auf einer umjubelten „Long Live: The Black Parade“-Tournee durch Nordamerika. Nun haben die Emo-Rocker um Frontmann Gerard Way angekündigt, nächstes Jahr das zwanzigste Jubiläum ihres wichtigsten Studioalbums THE BLACK PARADE mit einer Konzertreise zu feiern.

Reise, Reise

Die „The Black Parade 2026“-Tour umfasst insgesamt 17 Stationen und wird My Chemical Romance neben Süd- und Lateinamerika, Südostasien und den Vereinigten Staaten von Amerika auch nach Europa führen. In Deutschland wurden bislang leider noch keine Shows angesetzt, Fans müssen daher entweder nach Liverpool, Glasgow, London, Florenz oder Madrid reisen, um die Live-Produktion zum dritten Longplayer der Band erleben zu können. Der Kartenvorverkauf startet am 26. September 2025 auf www.mychemicalromance.com.

Für die zehn Solokonzerte der „Long Live: The Black Parade“-Tournee haben My Chemical Romance mehr als 450.000 Tickets abgesetzt. Die Pressestimmen zu den Darbietungen waren durchgehend voll des Lobs. Variety bezeichnete den Auftritt als „schonungslose theatralische Produktion“. Der Hollywood Reporter befand, dass „die Hingabe der Band, eine Geschichte gut zu erzählen, nicht überbewertet werden kann“. Laut der Los Angeles Times sind my Chemical Romance gar „größer, als es sie es jemals waren“.

My Chemical Romance Amplified Collection - Black Parade Männer T-Shirt Charcoal L
My Chemical Romance Amplified Collection - Black Parade Männer T-Shirt Charcoal L Für € 29,90 bei Amazon kaufen

Weiterhin erklärter der New Jersey Star-Ledger die Gruppe zur „bedeutendsten Rock-Formation des 21. Jahrhunderts“. Die Seattle Times stufte die Konzertreise als „Kassenschlager-Tour des Sommers“ ein. Und das Paste Magazine pinkelt gar Taylor Swift ans Bein: „Rutsch rüber, ‚Eras Tour‘: My Chemical Romance haben die packendste Stadion-Show in der Geschichte des MetLife-Stadions“.

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

My Chemical Romance — „The Black Parade 2026“:

  • 30.06. UK-Liverpool, Anfield Stadium
  • 04.07. UK-Glasgow, Bellahouston Park
  • 08.07. UK-London, Wembley Stadium
  • 10.07. UK-London, Wembley Stadium
  • 11.07. UK-London, Wembley Stadium
  • 15.07. IT-Florenz, Visarno Arena
  • 18.07. ES-Madrid, Iberdrola Music


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

20 Jahre Europatour Gerard Way Jubiläum My Chemical Romance THE BLACK PARADE The Black Parade Tour 2026
Slayer: GOD HATES US ALL – und zwar noch immer
Slayer
Am 11.9.2001 erschien GOD HATES US ALL von Slayer. Unbeabsichtigt stellte die Platte eine erschreckende Verbindung zu den 9/11-Anschlägen her.
Dieser Artikel wurde erstmals am 11.9.2021 auf metal-hammer.de veröffentlicht. Slayer-Fans und Freunde der kompromisslosen Thrash-Härte spitzt die Ohren und kramt in euren Platten-Sammlungen. Heute liegt äußerst bittere Süße in der Luft. Und wir sollten diesen emotionsbelasteten Tag nutzen, um einen entschiedenen Blick in die Vergangenheit zu richten. Am 11. September 2001, trugen sich zwei einschneidende Ereignisse zu, die öffentlich fassungsloses Entsetzen hervorriefen. Insbesondere ging das Datum 9/11 aufgrund der Terroranschläge in den USA als Tragödie in die Geschichte der Menschheit ein. Die Flugzeugentführungen unter der Leitung Osama Bin Ladens forderten knapp 3.000 Menschenleben, während die Welt live dabei zusah. Zeitgleich…
Weiterlesen
Zur Startseite