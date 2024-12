Ex-My Chemical Romance-Drummer tot aufgefunden

Bob Bryar mit My Chemical Romance beim Big Day Out Festival 2007 in Sydney, 2007.

Bob Bryar gab von 2004 bis 2010 bei My Chemical Romance den Takt an – also zu der Zeit, als die Band ihre bislang größten Erfolge feierte. Nachdem sich Bryar bei einem Videodreh schwere Verletzungen zugezogen hatte, wurde er 2010 von Michael Pedicone ersetzt. Danach folgten einige unschöne Dinge, was auch der Grund dafür sein könnte, dass sich seine ehemaligen Band-Kollegen bislang noch nicht zu Bryars Tod geäußert haben.

Was bislang bekannt ist

Bob Bryar wurde am Morgen des 26. November tot in seinem Haus in Tennessee aufgefunden. Die zuständigen Behörden gaben bekannt, dass die Leiche bei der Entdeckung bereits stark verwest gewesen sei. Zuletzt sei er am 4. November lebend gesehen worden. Das letzte Lebenszeichen gab es allerdings am 5. November, dem Tag der US-Präsidentschaftswahlen. Via X setzte er an jenem Tag zwei politisch motivierte, wenn auch etwas kryptische Posts ab. Bryars Profil spricht jedoch Bände – und das nicht unbedingt im positiven Sinne.

Im Haus befanden sich außerdem zwei Hunde, die vom Veterinäramt mitgenommen wurden. Die genauen Umstände sowie die Ursache seines Tods werden aktuell untersucht. Aufgrund des Zustands des Körpers könnte dies jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen. Zum jetzigen Zeitpunkt gehe man jedoch nicht von Fremdeinwirkung aus, da es vor Ort wohl keine Anzeichen von Diebstahl oder Gewalteinwirkung gibt.

Vermutungen

Dass es Suizid gewesen sein könnte, ist obendrein nicht komplett abwegig. Nach seinem Ausscheiden bei My Chemical Romance gab Bryar mehrfach öffentlich zu, depressiv und wütend zu sein und Selbstmordgedanken zu hegen. 2014 zog er sich komplett aus der Musik-Branche zurück. Seither war er in der Immobilien-Branche tätig und setzte sich aktiv für den Tierschutz ein.

Unter seinen letzten Online-Aktivitäten war auch ein Beitrag, in dem sich Bryar wohlwollend über Linkin Parks Frontfrau Emily Armstrong äußerte. Er schrieb, dass sie „die perfekte Wahl" sei und Chester Bennington stolz machen würde.

