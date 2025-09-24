Gerade erst hat der Dokumentarfilm ‘Kreator – Hate & Hope’ Premiere gefeiert. Kurz zuvor ist Mille Petrozzas Biografie ‘Your Heaven, My Hell. Wie Heavy Metal mich gerettet hat’ erschienen. Und schon kommen Kreator mit dem nächsten Knüller um die Ecke. Unter dem Titel KRUSHERS OF THE WORLD soll am 16. Januar 2026 das neue Studioalbum via Nuclear Blast veröffentlicht werden.

2026 startet ein neues Kapitel

Das kündigte die Band taufrisch über die Sozialen Netwerke mit den einleitenden Worten „Das nächste Kapitel beginnt…“ an. Vorbestellt werden kann der Silberling ab Freitag, den 26. September. Am selben Tag erscheint auch die erste Single-Auskopplung namens ‘Seven Serpents’.

Als wäre das noch nicht genug, startet dann auch der Vorverkauf für die Tickets zur gleichsam angekündigten Tournee. Vom 20. März bis einschließlich 25. April 2026 machen Kreator zusammen mit Carcass, Exodus und Nails die Bühnen Europas unsicher. Darunter sind insgesamt acht Termine für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Kreator + Carcass + Exodus + Nails auf Tour

01.04. CH-Zürich, Halle 622

04.04. Essen, Grugahalle

05.04. Frankfurt am Main, Jahrhunderthalle

09.04. A-Wien, Gasometer

10.04. Ludwigsburg, Mhp Arena

11.04. München, Zenith

17.04. Hamburg, Inselparkhalle

18.04. Berlin, Uber Eats Music Hall

Ausdauer und ein bisschen Glück

Bereits im Juni verriet Bassist Frédéric Leclercq im Interview mit Loaded Radio, dass das Album Anfang 2026 erscheinen soll. Dort erklärte er auch, dass die Aufnahmen in den Fascination Street Studios in Örebro, Schweden stattfanden. Als Produzent fungierte Jens Bogren, der schon an PHANTOM ANTICHRIST (2012) und GODS OF VIOLENCE (2017) beteiligt war. Leclercq gab außerdem an, dass die kommende Platte „besser ist als HATE ÜBER ALLES“. Es war das erste Album, an dem der französische Bassist mitwirkte. Zuvor spielte er 14 Jahre bei den Power-Metallern Dragonforce.

Bei Kreator scheint generell alles nach Plan zu laufen. Immerhin erwähnte Frontmann Mille Petrozza schon im Sommer 2024 gegenüber Lookmag, dass die Veröffentlichung des Albums für Anfang 2026 angedacht sei. Auch erklärte er, was seiner Meinung nach hinter dem lang anhaltenden Erfolg der Band steckt: „Es gibt keine Formel oder ein Geheimnis. Im Grunde geht es darum, an das zu glauben, was wir tun und zu versuchen, wir selbst zu sein, anstatt zu versuchen, etwas zu sein, das wir nicht sind. Ausdauer ist ein weiterer Faktor, ein bisschen Glück natürlich, und zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.“

