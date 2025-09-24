Jon Schaffer hat in einem neuen Interview über seine Band Iced Earth gesprochen. Dabei gab der verurteilte (und von Trump begnadigte) Umstürzler an, dass er trotz „großartiger Angebote“ für ein Comeback der Gruppe selbiges momentan ausschließen kann. Jetzt sei „nicht richtige Zeit“ dafür, stellte der 57-Jährige im Podcast Of The Wicked klar.

Alles muss passen

Auf die Frage, ob es Pläne gäbe, Iced Earth demnächst wiederzubeleben, entgegnete Jon Schaffer: „Die kurze Antwort ist: nein, nicht in absehbarer Zeit. Ich will, dass die Fans verstehen, dass dies alles viel war. Und ich hatte großartige finanzielle Angebote. Also wenn es mir nur um Geld gehen würde — doch das wäre zu kurz gedacht. Und es wäre nicht gut für mich, die Band, die Crew oder die Fans, denn ich muss dies machen, weil ich es liebe.

Was auch immer geschieht, muss wahrlich inspiriert sein. Es darf nicht eine ‚gute’ Iced Earth-Platte oder eine gute Show sein. Es muss Gold sein. Und das wird etwas Zeit brauchen. Ich muss mich von all dem noch ausgiebig erholen — und daran arbeite ich. Und ich habe einen Job, den ich absolut liebe, mit dem ich einem Zweck diene, der viel größer ist als alles, was ich zuvor gemacht habe.

Ich weiß, die Musik hat vielen Menschen geholfen. Und das weiß ich echt zu schätzen. Ich liebe die Fans dafür. Wir haben die besten Fans. Seit dem Anfang waren sie treu. Aber dies ist eine Phase — jeder, der lang genug gelebt hat, weiß, dass man Phasen durchmacht.

Und es hat große Veränderungen gegeben, die sehr wahrscheinlich zu der besten Musik führen wird, die ich jemals geschrieben habe. Ich glaube, das ist gut möglich. Aber jetzt ist nicht die richtige Zeit. Und ich will nichts erzwingen, denn das ist für niemanden gut. Nicht für mich, nicht für die Band, nicht für die Fans.“

—

