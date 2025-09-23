Die Auftritte von Gwar sind bestes Entertainment — mit einem Schuss Kunstblut. So haben die US-Schock-Metaller schon zahlreiche Persönlichkeiten wie Hillary Clinton, Michael Jackson, Mike Tyson und Jesus Christus sowie sämtliche US-Präsidenten seit Ronald Reagan auf der Live-Bühne zu Show-Zwecken abgemurkst. Jüngst traf es Elon Musk. Der Milliardär wurde am 20. September 2025 beim Riot Fest in Chicago enthauptet — in vorgegaukelter Manier, versteht sich.

Blödes Timing?

Darüber echauffieren sich nun Anhänger der MAGA-Bewegung. Beispielsweise haben konservative Medien wie Breitbart oder die New York Post über das Gwar-Konzert berichtet. Und in den Sozialen Medien gab es kritische Kommentare wie: „Ich weiß, sie machen das mit jedem Anführer und haben es sogar mit Obama gemacht. Aber nach dem, was letzte Woche mit Charlie Kirk passiert ist, ist es einfach behindertes Timing.“ Woanders war zu lesen: „Die Demokraten können sich nicht helfen. Sie lieben es, für Gewalt zu werben.“

Eine Stimme auf X scheint offenbar gar nicht von einem wirklichen Trump-Jünger zu stammen. In der Bio des X-Profils @hottakekaren steht nämlich „Gwars größter Fan“. Zudem ist das Profilbild eine jener sogenannten „Karen“-Frauen, die sich über jeden Fliegenschiss aufregen.

In dem Post ist zu lesen: „Ich habe das Video vom Riot Fest bei einem Freund gesehen. Gwar haben Elon Musk auf der Bühne zum Schein hingerichtet. Das ist nicht provokant, sondern grotesk, rücksichtslos und normalisiert Gewalt gegenüber einer echten Person. Das ist nicht okay. Gwar und Riot Fest haben eine wichtige Linie überschritten.“ Die Vorlage hat auf jeden Fall gewirkt.

Von Seiten Gwars gab es daraufhin ein Statement: „Gewalt normalisieren? Menschen brauchen Gwar dafür nicht. Es ist nichts normal an der ‘Looney Tunes’-Gewalt, die auf einer Gwar-Bühne aufgeführt wird. Gwar sind ein absurdes Spektakel. Gwar sind das für Gewalt, was die New York Post für Journalismus sind: Lächerlich.“

Vom Riot Fest selbst kam hierzu ebenfalls eine Reaktion: „Ich weiß, das ist ein Clickbait-Account, mit dem Wut angestachelt werden soll, aber ‚Gwar haben eine wichtige Linie überschritten’ ist eines der lustigsten Dinge, die ich jemals gehört habe.“

