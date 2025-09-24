Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Bruce Dickinson: Leben per Handy zu filmen, ist eine Plage

Bruce Dickinson mit Iron Maiden, Stuttgart, Cannstatter Wasen, 09.07.2022
Bruce Dickinson mit Iron Maiden, Stuttgart, Cannstatter Wasen, 09.07.2022
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
von
Iron Maiden-Frontmann Bruce Dickinson wird beim Thema "Smartphones auf Konzerten" mal wieder richtiggehend emotional.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Bruce Dickinson hat sich schon mehrfach darüber geäußert, für wie furchtbar er es hält, dass die Menschen heutzutage ständig ins Handy starren. Dies gilt im Besonderen für die Live-Konzerte von Iron Maiden. Im Appetite For Distortion-Podcast hat sich die „air raid siren“ erneut darüber ausgelassen. Wenn man ständig sein Leben mit dem Smartphone filmt, bedeutet dies ein „Scheitern der Menschlichkeit“.

Spürbarer Unterschied

„Auf so viele Arten wünschte ich, die Kamera in diesen Dingern wäre niemals erfunden worden“, schimpft Bruce Dickinson. „Doch sie wurde erfunden. Es ist eine Art Plage, so würde ich das beschreiben. Es ist wie eine schreckliche Krankheit, dass Leute dieses Bedürfnis verspüren, auf die Welt durch dieses kleine blöde Gerät zu schauen. So ist es im Grunde wie ein Scheitern der Menschlichkeit.

Man tritt seine Sinne komplett an diesen kleinen Faschisten in seiner Hand ab. Aber leg es ab, steck es in deine Tasche und schau dich um. Sieh dir die Leute, die Freude, die Band an. Spüre die Emotion, die Musik. Eine Telefon schaltet all das ab. Und deswegen fühle ich mich traurig. Und auch verärgert, denn als Künstler will ich für ein Publikum auftreten, das mir irgendeine Art emotionales Feedback gibt — nicht wie ein Haufen androider Knalltüten.

Iron Maiden - Bridge T-Shirt
Iron Maiden - Bridge T-Shirt Für € 25,00 bei Amazon kaufen

Darüber hinaus sprach Bruce Dickinson über die Empfehlung, die Iron Maiden für ihre „Run For Your Lives“-Tour ausgesprochen hatten — die Gruppe bat die Zuschauer, ihre Handys weitgehend stecken zu lassen. „Leute, die echte Musik-Fans sind, verstehen es. Und sie werden besser darin, denke ich. Sie verstehen, worum es geht.

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Ich habe mir ein Ghost-Konzert abgesehen, da gab es gar keine Telefone, alles war in Beuteln. Oh mein Gott: Was für ein Unterschied! Es war verblüffend. Die Atmosphäre — wow. Das war wirklich spürbar. Die Menschen haben sich sogar anders verhalten, haben miteinander interagiert, sind zivil miteinander umgegangen, haben anders miteinander geredet.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

Bruce Dickinson filmen Handys iron maiden Leben Plage Scheitern Smartphones
Iron Maiden: Richtiges Handy-Verbot schwierig umzusetzen
Bruce Dickinson mit Iron Maiden live im London Stadium am 28. Juni 2025 in London, England
Ein striktes Handy-Verbot wie bei Ghost hält Bruce Dickinson bei Iron Maiden-Shows für zu schwierig, um es zu verwirklichen.
Iron Maiden baten ihre Fans bei den jüngsten Konzerten bekanntlich darauf zu verzichten, andauernd mit dem Handy zu filmen und zu fotografieren. Die Vorlage dazu lieferte die jüngste Tournee von Ghost, bei der die Besucher ihre Smartphones in einen magnetisch verschlossenen Beutel packen mussten. Bruce Dickinson hat nun bei "Trunk Nation With Eddie Trunk" darüber gesprochen, warum solch eine strengere Handhabe schwieriger umzusetzen wäre bei den Shows der Eisernen Jungfrauen. In der Praxis nicht so einfach "Ich kann nur für mich persönlich sprechen", beginnt der Iron Maiden-Sänger seine Ausführungen. "Von der Ghost-Sache wurde ich jetzt zwei oder drei Mal Zeuge…
Weiterlesen
Zur Startseite