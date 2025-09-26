Judas Priest-Frontmann Rob Halford hat eine erfreuliche Nachricht aus seinem Privatleben ausgeplaudert. Wie der 74-Jährige im Queer the Music-Podcast von Scissor Sisters-Sänger Jake Shears verraten hat, haben sich die Heavy Metal-Ikone und seine Lebengefährte Thomas schon vergangenes Jahr im Rahmen einer kleinen Zeremonie das Ja-Wort gegeben.

Wird schon klappen

„Wir haben draußen beim Kaktus von mir im Dezember vor einem Jahr oder so geheiratet“, lässt Rob Halford wissen. Die beiden sind zwar bereits seit 35 Jahren ein Paar, jedoch haben sie die Hochzeit aufgeschoben, weil Thomas „aus dem Süden“ stammt: „Er ist aus Alabama — und extrem konservativ. Also habe ich aufgehört zu fragen. […] Und dann meint er plötzlich während einem unserer abendlichen Spaziergänge: ‚Ich finde, wir sollten heiraten.‘ Da bin ich direkt nach Hause ans Telefon gegangen, um einen Pastor zu bekommen.“

Des Weiteren beschreibt Rob Halford die Trauung als „einfache Zeremonie“, an der nur eine Handvoll Gäste teilnahmen. „Es waren offensichtlich er und ich sowie ein Offiziant, wie man sie nennt — die dürfen Leute vermählen. Zwei meiner engsten Freunde waren noch dabei: Jim Silvia, der Ewigkeiten der Tourmanager von Judas Priest war, und seine Frau. So waren es nur wir vier um den Pool herum, um den Kaktus, den Heavy Metal-Kaktus. Und es war mittels eines Augenblicks vorüber. Aber es war einfach eine wunderschöne, simple Zeremonie.“

Darüber hinaus sinniert Rob Halford darüber, ob die Ehe heute noch zeitgemäß ist. „Ist die Ehe wichtig? Das überlasse ich jedem selbst. Man entscheidet sich, ob man findet, dass ein Stück Papier Wert hat. In manchen Fällen ist es das. Da ist es extrem wertvoll. Aber für uns war es einfach schön, den Bund der Ehe zu schließen. Es scheint, als habe man etwas in seiner Beziehung vervollständigt. Die Verpflichtung erreicht ein neues Leben, wenn man heiratet. Es ist eine großartige Sache, die man machen kann. Und wenn es nicht funktioniert: So läuft das Leben. Doch nachdem wir 35 Jahre zusammen sind, glaube ich, dass es funktioniert.“

