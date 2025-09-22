Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Rob Halford: Ich war schon immer ein Mann des Glaubens

Rob Halford mit Judas Priest @ Olympiahalle München, 13.7.2025
Rob Halford mit Judas Priest @ Olympiahalle München, 13.7.2025
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
von
Judas Priest-Sänger Rob Halford hat erläutert, wie er es durch seinen Glauben schafft, weiterhin keinen Tropfen Alkohol anzurühren.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Rob Halford hat in einem aktuellen Interview mit dem US-amerikanischen Fernsehsender WCNC über seinen christlichen Glauben geplaudert. Wer die Autobiographie ‘Ich bekenne’ des Judas Priest-Frontmanns gelesen hat, dürfte darüber nicht überrascht sein. „Ich kam in meinem Leben an einem Punkt, an dem ich als Alkoholiker und Drogenabhängiger vor einer Wahl stand“, erzählt der 74-Jährige.

Klar im Kopf

„Man übergibt alles irgendwie an jemanden, der größer ist als man selbst. Und dann fängt man an, auf täglicher Basis daran zu arbeiten, trocken zu bleiben — zusammen mit der spirituellen Verbindung. Das ist wirklich wichtig. Ich war schon immer eine Person des Glaubens — seit ich ein kleines Kind war. Aber als ich vor 38 oder 39 Jahren clean und trocken wurde, wurde das echt entscheidend für mich. Es ist Teil meines täglichen Bekenntnis. 

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Ich beginne und beende den Tag mit Gebet. Und das Bildnis davon, wie man eine höhere Macht wählt, liegt komplett in den eigenen Händen. Das liebe ich an der Arbeit, die wir dabei machen, einander tagtäglich in einem 24-Stunden-Zyklus zu unterstützen. Das eigene spirituelle Objekt kann alles sein. Wenn man ein physisches, greifbares Objekt haben will, kann es alles sein. Für mich ist es mein Heavy Metal-Kaktus neben dem Swimmingpool.

Ich gehe nicht vor den Kaktus und bete, doch wenn ich ihn anschaue, gibt mir das eine Verbindung. Und das ist einfach ein wirklich wichtiger Teil meines tagtäglichen Lebens, um trocken zu bleiben. Ich kann das nicht allein. Ich weiß, dass es etwas hier und jetzt bei mir gibt — dass da eine Präsenz ist, die mit mir hier ist. Und ich liebe einfach die Idee des Gebets. Manche Leute schauen und fragen sich: ‚Was bringt das denn?‘ Versucht es. Was habt ihr zu verlieren?

Judas Priest - Screaming For Vengeance Full Wings T-Shirt
Judas Priest - Screaming For Vengeance Full Wings T-Shirt Für € 25,00 bei Amazon kaufen

Gebete und Beten können eurem Leben wundervollen Frieden geben. Es kann Wunder bewirken. Das ist einfach eine weitere Facette dessen, was mich in Gleichgewicht und Harmonie hält, wohingegen ich zuvor sehr gebrochen, zerrissen und ohne Verbindung war. Überall waren Scherben. Jetzt sehe ich viel klarer. Mein Bewusstseinsstrom ist viel flüssiger. Es gibt nichts von einer Substanz oder einer Chemikalie, was das unterbricht. Diese Klarheit ist toll für mich als kreative Person.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

Christ Christentum Glauben judas priest Kind Rob Halford
‘Into The Void’: Erster Trailer zu Dokuserie zu sehen
Into The Void
Tiefgründige Einsichten gefällig? ‘Into The Void: Life, Death & Heavy Metal’ erzählt die Schicksale von acht wegweisenden Musikern.
Reichlich Hintergründe über verschiedene Persönlichkeiten aus den Weiten des sonischen Stahls gibt es demnächst in Form einer Doku-Serie. ‘Into The Void: Life, Death & Heavy Metal’ kommt in acht Folgen daher und erzählt von den "epischen Kämpfen, die die unwiderstehlichsten Künstler des Heavy Metal ausgefochten haben, und deren kulturellen Auswirkungen". Dargeboten werden "persönliche Geschichten" über Erfolg, Mord, Sucht, Rebellion und Erlösung. Intim & unerschrocken In den Vereinigten Staaten von Amerika läuft ‘Into The Void: Life, Death & Heavy Metal’ ab 22. September bei Streaming-Anbieter Hulu, welcher zu Disney+ gehört, weswegen Hulu-Film und -Serien hierzulande in der Regel bei Disney+ zu sehen…
Weiterlesen
Zur Startseite