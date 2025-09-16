Toggle menu

Rob Halford will noch 10 Jahre mit Judas Priest rocken

Rob Halford mit Judas Priest in der Münchener Olympiahalle (13.7.2025)
Rob Halford mit Judas Priest in der Münchener Olympiahalle (13.7.2025)
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
von
Judas Priest-Frontmann Rob Halford will noch so lange wie möglich auf der Bühne stehen, denn bei Live-Auftritten blüht er auf.
Auch interessant

Rob Halford ist nicht mehr der Jüngste, doch mit seinen 74 Jahren ist der Judas Priest-Frontmann noch ziemlich fidel. Und das will der Brite ausnutzen, wie er im Interview mit The Sound 228 zur Protokoll gab. Auf die Frage, ob er glaubt, noch weitere zehn Jahre mit seiner Musikgruppe auftreten zu können, oder er eine Konzertreise nach der nächsten angeht, erwiderte der Sänger: „Warum nicht? Der Herr lässt mich hier immer noch die Arbeit verrichten. Das ist es also für mich: Ich bin hier, um etwas zu machen, das ich sehr gerne und mit Freude tue.

Endorphinausschüttung

Diese Stimme macht immer noch ihre Arbeit. Sie gelangt nicht mehr wirklich an Orte, wo ich wünschte, dass sie hingelangt. Doch sie erledigt noch ihre Arbeit. Und das Verlangen hat mich nie verlassen. Ich bin seit 36 oder 38 Jahren trocken — wer zählt schon? Meine Droge ist es, auf der Bühne zu stehen. Das ist meine Droge. Da kriege ich meine Kicks, wenn das das richtige Wort oder der Euphemismus dafür ist. Ich muss es machen, ich muss es machen. Es ist mir wichtig, es treibt mich an. Dadurch blühe ich auf. Solange ich also hier bin und die Stimme sowie die körperliche Fähigkeit dazu habe, höre ich nicht auf. Ich höre nicht auf. Ich mache das Feuer nicht aus. Ruft noch nicht die Feuerwehr!“

Des Weiteren sinnierte Rob Halford noch darüber, was für ihn persönlich die Energie auf der Bühne am Leben hält. „Musik ist der wichtigste Teil von uns als Menschen. Sie macht auf alle Arten so viel für uns — auf jeder denkbare Art. Für mich persönlich ist es mein Lebenselixier. Auf der Bühne zu sein, ist der ultimative Draht dazu. Musik auf die Bühne zu bringen und sie mit diesen wunderschönen Fans zu teilen — das ist meine Motivation. […] Ich habe das Feuer niemals verloren. Das Feuer ist noch immer da. Man muss wirklich auf die Bühne gehen oder rennen wollen. Es muss aus den richtigen Gründen geschehen, weil die Fans einen beobachten. […] Der Austausch, den wir haben, wenn wir zusammen mit unseren Fans auf der Bühne sind, ist einfach eine wunderschöne, bemerkenswerte Sache. Das hält mich am Laufen, das treibt mich weiter an.“

